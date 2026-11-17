Ngày 17/11, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cho biết, sau khi rà soát, đơn vị đã đề xuất điều chỉnh danh mục các tuyến buýt mở mới phục vụ lộ trình thực hiện Đề án Vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1.

Hà Nội thực hiện Đề án Vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1.

Trước mắt, thành phố dự kiến mở mới 2 tuyến mini buýt sử dụng xe buýt điện cỡ nhỏ. Cụ thể, tuyến Hào Nam - Khu liên cơ - Bờ Hồ - Hào Nam, phục vụ lộ trình từ Vành đai 1 trở vào; tuyến Hào Nam - đường Vành đai 2,5 - Hào Nam, kết nối khu vực từ Vành đai 2,5 trở vào sau khi tuyến đường này được thông tuyến.

Theo tiến độ dự kiến, tuyến Hào Nam - Khu liên cơ - Hào Nam sẽ được mở mới trong quý I/2027. Đối với tuyến Hào Nam - Vành đai 2,5 - Hào Nam, thời gian mở mới dự kiến trong quý III/2027.

Phương tiện hoạt động trên 2 tuyến là xe buýt điện cỡ nhỏ, phù hợp với lộ trình chuyển đổi phương tiện sang xe buýt điện, sử dụng năng lượng xanh cũng như điều kiện hạ tầng giao thông trên các tuyến đường đi qua.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sau khi đưa 2 tuyến buýt vào hoạt động, số lượng tuyến buýt trợ giá của thành phố dự kiến tăng từ 129 lên 131 tuyến. Tổng năng lực cung ứng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tăng 1,3%, từ 2.401.819 lên 2.432.599 hành khách/ngày.

Riêng khu vực Vành đai 1, số lượng tuyến (nhánh tuyến) tăng từ 45 lên 47; mật độ mạng lưới tuyến tăng từ 2,69 km/km² lên 2,93 km/km². Năng lực cung ứng tại khu vực này dự kiến tăng từ 915.038 lên 945.818 hành khách/ngày, tương đương mức tăng 3%.

Đáng chú ý, mạng lưới xe buýt sẽ tiếp cận thêm một số khu vực hiện chưa có tuyến buýt như Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Cửa Bắc, Nguyễn Khắc Nhu, Tuệ Tĩnh, Thể Giao và khu vực đường Vành đai 2,5 đoạn từ Lê Văn Lương qua Thanh Xuân. Nhờ đó, khoảng cách tiếp cận xe buýt bình quân tại các khu vực này dự kiến giảm từ 700 m xuống còn 400 m, tạo thuận lợi hơn cho người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Bên cạnh đó, 2 tuyến buýt mới sẽ tăng cường kết nối trực tiếp từ các ga Cát Linh, Cầu Giấy, Thượng Đình đến khu vực phố cổ, các điểm trung chuyển xe buýt tại Cầu Giấy, Long Biên và những khu vực tập trung cơ quan hành chính như Khu liên cơ Vân Hồ, khu vực hành chính Ba Đình, UBND thành phố Hà Nội. Qua đó, góp phần tăng khả năng kết nối và đa dạng hóa mạng lưới vận tải hành khách công cộng trên địa bàn.

Việc mở rộng vùng phục vụ đến khu vực Vành đai 2,5 sau khi tuyến đường hoàn thiện và thông tuyến cũng được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Theo dự kiến, tổng sản lượng hành khách vận chuyển bình quân mỗi năm của 2 tuyến buýt đạt khoảng 2,27 triệu lượt. Riêng năm 2027, căn cứ tiến độ mở mới được đề xuất, sản lượng hành khách dự kiến đạt khoảng 1,53 triệu lượt.