Tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra chiều ngày 26/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu thay mặt Đảng ủy UBND thành phố trình bày các tờ trình về dự toán ngân sách, phân bổ nguồn lực và chủ trương phát hành trái phiếu đầu tư đường sắt đô thị.

Hà Nội ưu tiên nguồn lực đầu tư 5 tuyến đường sắt đô thị. Ảnh minh họa: Mekong ASEAN

Dồn nguồn lực cho đường sắt đô thị

Trong năm 2027, Hà Nội dự kiến bố trí 184.100 tỷ đồng để đầu tư 5 tuyến đường sắt đô thị gồm các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14. Sau khi cân đối nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố, số vốn cần huy động thêm là 121.700 tỷ đồng.

Để đáp ứng nhu cầu vốn, thành phố dự kiến phát hành tối đa 121.700 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2027. Trái phiếu có các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm, dự kiến được phát hành thành 3 đợt theo phương thức đấu thầu hoặc bảo lãnh phát hành.

Lãi suất trái phiếu từng đợt sẽ do UBND thành phố quyết định trên cơ sở khung lãi suất của Bộ Tài chính.

Việc phát hành trái phiếu phải bảo đảm nằm trong tổng mức vay và bội chi ngân sách địa phương năm 2027 được Quốc hội phê duyệt, phù hợp với kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch vay và trả nợ, kế hoạch đầu tư công trung hạn và dự toán ngân sách năm 2027.

Sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và HĐND thành phố thông qua chủ trương, UBND thành phố sẽ xây dựng đề án phát hành cụ thể, xác định thời điểm, khối lượng huy động, kỳ hạn, phương thức phát hành và lãi suất phù hợp với khả năng trả nợ và tình hình thị trường.

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, tổng mức vốn sau điều chỉnh dự kiến đạt 1.782,6 nghìn tỷ đồng, tăng 899,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó, cấp thành phố là 1.570,2 nghìn tỷ đồng, cấp xã là 212,4 nghìn tỷ đồng.

Riêng nguồn vốn dành cho đường sắt đô thị và các dự án sử dụng vốn ODA dự kiến được bổ sung 671.600 tỷ đồng, nâng tổng mức vốn sau điều chỉnh lên 1.009.900 tỷ đồng, chiếm 64,33% tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp thành phố.

Trong năm 2027, Hà Nội dự kiến bố trí 373.200 tỷ đồng vốn đầu tư công, trong đó cấp thành phố được phân bổ 326.800 tỷ đồng, cấp xã 46.400 tỷ đồng.

Điều chỉnh phương án phân bổ ngân sách năm 2027

Theo phương án dự toán ngân sách năm 2027, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hà Nội dự kiến đạt 915.900 tỷ đồng, tổng chi ngân sách địa phương là 471.700 tỷ đồng.

Thành phố ưu tiên nguồn lực cho chi đầu tư phát triển, đồng thời thực hiện tiết kiệm chi và bảo đảm kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Trong đó, 121.900 tỷ đồng được cân đối từ nguồn vay. Ngân sách các cấp thực hiện tiết kiệm 5% chi đầu tư để tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, cấp thiết.

Đối với chi thường xuyên, thành phố thực hiện tiết kiệm thêm 10% để bảo đảm kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành.

Hà Nội cũng dự kiến sử dụng 3.800 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện các chính sách trong trường hợp các nguồn tiết kiệm chưa đáp ứng đủ nhu cầu kinh phí. Dự phòng ngân sách được bố trí tối thiểu bằng 2% tổng chi cân đối ngân sách địa phương.

Cùng với đó, Hà Nội đề xuất điều chỉnh định mức phân bổ chi ngân sách và tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách, phù hợp với nhiệm vụ chi và khả năng cân đối ngân sách.

Thành phố cập nhật tiêu chí phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo hướng dẫn của Trung ương, điều chỉnh định mức chi giáo dục, đào tạo theo mức giá do HĐND thành phố ban hành.

Định mức chi sự nghiệp kinh tế được xác định ở mức 174.000 đồng/người/năm đối với khu vực đô thị và 276.000 đồng/người/năm đối với các khu vực còn lại. Hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm được bổ sung vào danh sách địa bàn trọng điểm phát triển, với mức phân bổ tăng thêm 20% so với định mức theo dân số.

Về phân chia nguồn thu, Hà Nội giữ nguyên 13 khoản thu ngân sách cấp xã được hưởng 100%, đồng thời đề xuất để ngân sách cấp xã hưởng toàn bộ nguồn thu từ lệ phí trước bạ xe máy, ô tô và tài sản khác.

Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án có quy mô từ 2 ha trở lên tại phường và từ 20 ha trở lên tại xã, tỷ lệ ngân sách cấp phường được hưởng là 10%, cấp xã là 15%, giảm 5% so với năm 2026. Riêng nguồn thu từ khai thác quỹ đất khu vực TOD, ngân sách thành phố được hưởng 100%.

Hà Nội cũng đề xuất cơ chế hỗ trợ đầu tư đối với các xã, phường có đất bị thu hồi để thực hiện dự án. Mức hỗ trợ tối đa bằng 5% số thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách, không quá 500 tỷ đồng đối với mỗi xã, phường trong giai đoạn 2027 - 2030.

Theo phương án điều chỉnh, trong năm 2027, Hà Nội có 33 xã, phường tự cân đối ngân sách, giảm 8 đơn vị so với năm 2026. Thành phố sẽ bổ sung nguồn kinh phí bảo đảm nhiệm vụ chi cho các địa phương, phù hợp với yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trần Trọng