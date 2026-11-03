Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng để người nghèo đổi xe máy điện

Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng cho cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi từ xe máy sử dụng xăng, dầu sang xe máy điện, góp phần thúc đẩy giao thông xanh và giảm phát thải trong đô thị. ẢNh: Tuấn Đông

Hỗ trợ 100% giá trị xe mới, tối đa 20 triệu đồng

Ngày 2.11, Sở Xây dựng Hà Nội đã trình UBND Thành phố dự thảo quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi từ xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện giao thông xanh. Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND của HĐND TP. Hà Nội về chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch.

Theo chính sách, người đủ điều kiện được hỗ trợ 100% giá trị phương tiện giao thông xanh mới, nhưng mức chi tối đa là 20 triệu đồng/người. Giá trị xe làm căn cứ tính hỗ trợ được xác định theo hóa đơn bán hàng hợp pháp, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Các khoản tiền mua phụ kiện, bảo hiểm, phí dịch vụ tài chính và chi phí phát sinh khác không nằm trong phạm vi được ngân sách hỗ trợ.

Chẳng hạn, nếu người dân mua xe máy điện có giá 18 triệu đồng, mức hỗ trợ tương ứng là 18 triệu đồng. Trường hợp xe có giá 25 triệu đồng, ngân sách hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng, người mua tự thanh toán 5 triệu đồng còn lại. Mỗi cá nhân chỉ được hưởng chính sách một lần, tương ứng với một xe mô tô hoặc xe gắn máy. Thời gian áp dụng từ ngày Nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31.12.2027.

Như vậy, mức 20 triệu đồng là mức hỗ trợ tối đa, không phải khoản tiền cố định được cấp cho tất cả người thụ hưởng. Số tiền thực tế phụ thuộc vào giá trị phương tiện ghi trên hóa đơn hợp lệ và không vượt quá giới hạn do Thành phố quy định.

Ai được hưởng chính sách, cần đáp ứng điều kiện gì?

Theo nội dung Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND và dự thảo quy định đang được Sở Xây dựng trình UBND Thành phố, người đề nghị hỗ trợ phải đáp ứng đồng thời các điều kiện.

Thứ nhất, cá nhân phải thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều do UBND TP. Hà Nội phê duyệt, công bố áp dụng trong năm 2026 và 2027. Điều này đồng nghĩa chính sách không áp dụng đại trà cho tất cả người có thu nhập thấp, người sử dụng xe máy cũ hoặc người có nhu cầu chuyển sang xe điện.

Thứ hai, thông tin về “nơi cư trú” hoặc “nơi ở hiện tại” trên hệ thống định danh điện tử VNeID phải thuộc địa bàn Hà Nội. Thông tin này cần được UBND cấp xã xác nhận và chịu trách nhiệm.

Thứ ba, người đề nghị phải là chủ sở hữu hợp pháp của xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND có hiệu lực. Đây là điều kiện nhằm xác định người thực sự đang sở hữu phương tiện cũ trước khi chính sách được triển khai, tránh phát sinh trường hợp mua xe xăng sau thời điểm quy định có hiệu lực để xin hỗ trợ đổi xe.

Thứ tư, việc chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh phải được thực hiện trong thời gian chính sách có hiệu lực. Theo thông tin về Nghị quyết được công bố, người dân còn phải hoàn thành việc chuyển nhượng, chuyển giao hoặc đưa phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũ ra khỏi vùng phát thải thấp, hoặc thực hiện biện pháp xử lý khác theo quy định của Thành phố; đồng thời hoàn thành đăng ký phương tiện giao thông xanh mới.

Các điều kiện trên cho thấy chính sách hướng tới hỗ trợ đúng nhóm người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời gắn khoản hỗ trợ với việc thực sự chuyển đổi phương tiện, thay vì chỉ hỗ trợ mua xe điện mới.

Hoàn thiện thủ tục, gắn hỗ trợ với lộ trình giao thông xanh

Việc Hà Nội xây dựng quy trình hỗ trợ trực tiếp bằng tiền là bước tiếp theo sau khi HĐND Thành phố thông qua chính sách. Dự thảo do Sở Xây dựng trình UBND Thành phố tập trung vào việc xác định đối tượng, điều kiện cư trú, quyền sở hữu phương tiện và các căn cứ để thực hiện chi trả.

Đáng chú ý, việc sử dụng dữ liệu cư trú trên VNeID và xác nhận của chính quyền cấp xã là cơ sở để rà soát, đối chiếu thông tin người đề nghị. Cách tiếp cận này giúp hạn chế tình trạng kê khai không chính xác, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan chức năng xác định đúng đối tượng thụ hưởng.

Hiện dự thảo quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ đang được UBND TP. Hà Nội xem xét. Do đó, chính sách chưa được triển khai trên thực tế.

Chính sách hỗ trợ hộ nghèo chuyển đổi sang xe máy điện được triển khai trong lộ trình chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện năng lượng sạch của Hà Nội. Cùng với việc từng bước hình thành vùng phát thải thấp, phát triển giao thông công cộng và kiểm soát khí thải, chính sách này nhằm hỗ trợ nhóm người dân có hoàn cảnh khó khăn giảm chi phí khi thay đổi phương tiện.

Bên cạnh mức hỗ trợ tài chính, việc triển khai cần tính đến điều kiện sử dụng thực tế, nhất là hạ tầng sạc, dịch vụ bảo dưỡng và khả năng tiếp cận phương tiện phù hợp. Đây là những yếu tố quan trọng đối với người lao động nghèo, đặc biệt là những người sử dụng xe máy để đi làm, vận chuyển hàng hóa và mưu sinh hằng ngày.