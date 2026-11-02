Hà Nội dự kiến hỗ trợ hộ nghèo đổi xe máy điện tối đa 20 triệu đồng

Hoàn thiện thủ tục hỗ trợ hộ nghèo đổi xe máy điện

Sở Xây dựng Hà Nội vừa trình UBND thành phố dự thảo quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh.

Dòng phương tiện đông đúc trên đường phố, cho thấy nhu cầu chuyển đổi sang giao thông xanh nhằm giảm áp lực môi trường đô thị.

Nội dung tập trung vào quy trình tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt và chi trả, làm cơ sở triển khai chính sách đến người đủ điều kiện.

Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch.

Chính sách hướng tới giảm gánh nặng chi phí ban đầu cho người có hoàn cảnh khó khăn khi thay thế phương tiện đi lại.

Đối với hộ nghèo, xe máy thường gắn với nhu cầu đi làm, đưa đón con và duy trì sinh kế.

Vì vậy, hỗ trợ chuyển đổi phương tiện cần đi cùng thủ tục rõ ràng, thuận tiện, giúp người dân hiểu đúng quyền lợi và chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết.

Mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng cho mỗi cá nhân

Theo nội dung nghị quyết được cung cấp, cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện giao thông xanh được hỗ trợ bằng 100% giá trị xe mới. Tuy nhiên, số tiền hỗ trợ không vượt quá 20 triệu đồng/người.

Giá trị làm căn cứ tính hỗ trợ là giá ghi trên hóa đơn mua xe hợp pháp, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Các khoản chi cho phụ kiện, bảo hiểm, phí dịch vụ tài chính và những chi phí phát sinh khác không được tính vào giá trị hỗ trợ.

Chẳng hạn, nếu mua xe điện có giá hợp lệ trên hóa đơn là 18 triệu đồng, người đủ điều kiện có thể được hỗ trợ 18 triệu đồng.

Nếu giá xe là 25 triệu đồng, mức hỗ trợ tối đa vẫn là 20 triệu đồng; người mua tự thanh toán phần chênh lệch và các khoản ngoài phạm vi chính sách.

Mỗi cá nhân chỉ được hỗ trợ một lần, tương ứng với một xe mô tô hoặc xe gắn máy.

Chính sách áp dụng đến hết ngày 31/12/2027. Do đó, mức hỗ trợ cụ thể phụ thuộc giá xe hợp lệ và kết quả xét duyệt điều kiện của từng trường hợp.

Điều kiện để được hỗ trợ chuyển đổi phương tiện

Người đề nghị hỗ trợ phải thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều do UBND thành phố phê duyệt, công bố áp dụng trong năm 2026 và 2027.

Đây là căn cứ xác định đối tượng thụ hưởng, bảo đảm nguồn lực hỗ trợ đến đúng người có nhu cầu và đáp ứng quy định.

Bên cạnh điều kiện về hộ nghèo, người đề nghị phải có thông tin “nơi cư trú” hoặc “nơi ở hiện tại” trên hệ thống VNeID thuộc địa bàn Hà Nội. Thông tin này phải được UBND cấp xã xác nhận và chịu trách nhiệm.

Một yêu cầu quan trọng khác là người đề nghị phải là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm nghị quyết có hiệu lực.

Đồng thời, việc chuyển đổi phương tiện phải diễn ra trong thời gian chính sách được áp dụng.

Như vậy, việc thuộc hộ nghèo hoặc mua xe điện chưa đủ để xác định quyền hưởng hỗ trợ.

Người dân cần đáp ứng đồng thời các điều kiện liên quan đến đối tượng, cư trú, sở hữu xe cũ và thời điểm chuyển đổi.

Người dân cần theo dõi hướng dẫn chính thức

Hiện quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, xét duyệt và chi trả đang được hoàn thiện. Người dân cần theo dõi văn bản chính thức để nắm thành phần hồ sơ, nơi tiếp nhận và cách thức thực hiện.

Trước khi mua xe, người có nhu cầu nên kiểm tra điều kiện của mình, đối chiếu thông tin cư trú trên VNeID và giấy tờ sở hữu phương tiện. Hóa đơn mua xe hợp pháp cũng cần được lưu giữ để làm căn cứ xác định giá trị hỗ trợ.