Hà Nội dự kiến hỗ trợ hộ nghèo đổi xe máy điện
Sở Xây dựng Hà Nội đang hoàn thiện quy trình tiếp nhận, xét duyệt và chi trả hỗ trợ người thuộc hộ nghèo chuyển đổi xe máy sử dụng xăng, dầu sang xe điện, mục tiêu nhằm đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi phương tiện xanh khi xây dựng quy trình hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo đổi xe máy xăng sang xe điện. Theo chính sách mới, người đủ điều kiện có thể được hỗ trợ với mức tối đa 20 triệu đồng, góp phần giảm gánh nặng chi phí và thúc đẩy giao thông thân thiện với môi trường. Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-du-kien-ho-tro-ho-ngheo-doi-xe-may-dien-1764016.html