Hà Nội Dự kiến hỗ trợ 100 nghiên cứu sinh nhằm giải quyết những bài toán lớn của Thủ đô

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 9838/TB-SKHCN về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh phục vụ giải quyết bài toán lớn của thành phố năm 2026.

Việc tiếp nhận hồ sơ được triển khai theo Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND thành phố quy định một số chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố Hà Nội và Quyết định số 145/2026/QĐ-UBND ngày 17/10/2026 của UBND thành phố quy định quản lý hoạt động hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh phục vụ giải quyết bài toán lớn của thành phố.

Năm 2026, thành phố Hà Nội dự kiến hỗ trợ khoảng 100 nghiên cứu sinh có chuyên ngành đào tạo và nội dung luận án gắn với việc giải quyết những bài toán lớn của Thủ đô.

Đối tượng được xét hỗ trợ là nghiên cứu sinh có quốc tịch Việt Nam, đang theo học chương trình đào tạo tiến sĩ và tương đương, tập trung toàn thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại cơ sở đào tạo trong nước. Chuyên ngành đào tạo và nội dung nghiên cứu của luận án tiến sĩ phải phục vụ giải quyết bài toán lớn của thành phố.

Danh mục các bài toán lớn của thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, đợt 1, được ban hành kèm theo Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 18/3/2026 của UBND thành phố.

Để được xét hỗ trợ, nghiên cứu sinh phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt hoặc đang bị áp dụng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật tại thời điểm nộp hồ sơ.

Một điều kiện khác là nghiên cứu sinh phải được cơ sở đào tạo công nhận từ ngày 1/7/2026 trở đi, thời điểm Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND có hiệu lực. Việc xác định chuyên ngành đào tạo và nội dung luận án phục vụ giải quyết bài toán lớn của thành phố được thực hiện trên cơ sở kết quả xét chọn của hội đồng tư vấn hoặc chuyên gia tư vấn, tổ chức tư vấn độc lập.

Theo thông báo, nghiên cứu sinh chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ một lần, ở mức cao nhất quy định trong cùng một thời điểm và không trùng lặp với các chính sách tại những văn bản quy phạm pháp luật khác.

Năm 2026, thành phố Hà Nội dự kiến xét hỗ trợ khoảng 100 nghiên cứu sinh. Nội dung, định mức hỗ trợ được thực hiện theo Điều 12; thời gian hỗ trợ thực hiện theo Điều 13 Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND.

Mỗi nghiên cứu sinh nộp một bộ hồ sơ trong một đợt xét chọn. Hồ sơ gồm: đơn đề nghị hỗ trợ nghiên cứu sinh theo Mẫu số 01 và thuyết minh nội dung nghiên cứu phục vụ giải quyết bài toán lớn của thành phố theo Mẫu số 02 tại Phụ lục II kèm theo Quyết định số 145/2026/QĐ-UBND; bản sao bộ hồ sơ xét tuyển, công nhận nghiên cứu sinh có xác nhận của cơ sở đào tạo; các tài liệu liên quan khác nếu có.

Tài liệu phải là bản chính, bản sao có chứng thực hoặc bản sao y theo quy định. Đối với văn bản bằng tiếng nước ngoài, người nộp hồ sơ phải gửi kèm bản dịch tiếng Việt và chịu trách nhiệm về nội dung bản dịch.

Nghiên cứu sinh, người hướng dẫn và cơ sở đào tạo có liên quan có trách nhiệm lưu giữ bản chính của các tài liệu đã nộp dưới dạng bản sao y, bản sao chứng thực để phục vụ kiểm tra khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Đối với hồ sơ không chứa bí mật nhà nước, nghiên cứu sinh nộp trực tuyến tại địa chỉ https://conghotro.hanoi.gov.vn, lựa chọn lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, mục xét, phê duyệt hỗ trợ nghiên cứu sinh.

Riêng hồ sơ có chứa bí mật nhà nước không thực hiện nộp trực tuyến mà được nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính về Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, số 185 Giảng Võ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Việc soạn thảo, đóng dấu độ mật, giao nhận và vận chuyển tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính, thời điểm nộp được tính theo thời điểm Sở Khoa học và Công nghệ nhận được hồ sơ.

Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 17h ngày 20/11/2026. Trước thời hạn này, nghiên cứu sinh có thể rút hồ sơ, thay hồ sơ mới, sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế phải hoàn tất trước khi hết hạn tiếp nhận. Hồ sơ được tiếp nhận sau thời hạn quy định được xem là không hợp lệ và không được đưa ra xem xét.