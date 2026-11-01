Hà Nội dự kiến hỗ trợ 100 nghiên cứu sinh giải bài toán phát triển Thủ đô

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 9838 về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh phục vụ giải quyết các bài toán lớn của Thủ đô. Chính sách nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo sau đại học với nhu cầu phát triển thực tiễn.

Điều kiện quan trọng là chuyên ngành đào tạo và nội dung luận án phải phục vụ giải quyết các bài toán lớn của thành phố, thuộc danh mục giai đoạn 2026-2030 được UBND Hà Nội ban hành tại Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 18/3/2026.

Nghiên cứu sinh phải là công dân Việt Nam, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt và được cơ sở đào tạo công nhận từ ngày 1/7/2026 trở đi.

Hà Nội dự kiến hỗ trợ 100 nghiên cứu sinh cho thấy định hướng đầu tư có trọng tâm vào nguồn nhân lực khoa học chất lượng cao.

Mỗi nghiên cứu sinh chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ một lần, ở mức cao nhất trong cùng thời điểm và không trùng lặp với các chính sách hỗ trợ khác theo quy định.

Nội dung, định mức và thời gian hỗ trợ thực hiện theo Điều 12 và Điều 13 Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, hồ sơ được tiếp nhận đến ngày 20/11, mỗi nghiên cứu sinh nộp một bộ hồ sơ, gồm đơn đề nghị hỗ trợ, thuyết minh nội dung nghiên cứu phục vụ giải quyết bài toán lớn của thành phố, bản sao hồ sơ xét tuyển và công nhận nghiên cứu sinh có xác nhận của cơ sở đào tạo.

Hồ sơ được nộp trực tuyến tại Cổng tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ của Hà Nội⁠, lựa chọn lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, mục xét, phê duyệt hỗ trợ nghiên cứu sinh.

Đối với hồ sơ chứa bí mật nhà nước, nghiên cứu sinh nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, số 185 Giảng Võ, phường Ô Chợ Dừa.