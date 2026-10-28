Ngày 28/10/2026, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT. Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư 22.229 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029.

Theo nội dung trình tại kỳ họp, Công ty Cổ phần Bất động sản Mặt trời Thủ đô được lựa chọn làm nhà đầu tư thực hiện một số dự án thành phần trọng điểm.

Mục tiêu của dự án là hình thành không gian quảng trường rộng lớn, kết nối hồ Hoàn Kiếm với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Đồng thời, dự án hướng tới tổ chức lại hệ thống giao thông và mở rộng không gian ngầm tại khu vực trung tâm Thủ đô.

Hà Nội dự kiến dùng 7,31 ha đất thanh toán dự án tái thiết hồ Hoàn Kiếm.

Ba dự án thành phần với tổng vốn hơn 22.000 tỷ đồng

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần, gồm giải phóng mặt bằng; xây dựng trung tâm thương mại ngầm; xây mới, cải tạo các trụ sở và chỉnh trang cảnh quan khu vực phía Đông Nam hồ Hoàn Kiếm.

Trong đó, dự án thành phần 1 tập trung giải phóng mặt bằng trên quy mô sử dụng đất dự kiến khoảng 30,82 ha, với sơ bộ tổng mức đầu tư 9.924 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện hoàn toàn từ ngân sách thành phố. UBND phường Hoàn Kiếm được giao làm chủ đầu tư dự án thành phần này.

Dự án thành phần 2 có tổng mức đầu tư 4.611 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Bất động sản Mặt trời Thủ đô thực hiện. Hạng mục trọng tâm là xây dựng trung tâm thương mại ngầm quy mô 4 tầng hầm tại khu vực công viên, quảng trường phía Đông và phía Bắc hồ Hoàn Kiếm.

Cụ thể, công trình có tổng diện tích sàn khoảng 82.608 m², nằm tại khu vực công viên, quảng trường phía Đông (lô B2.5) và phía Bắc hồ Hoàn Kiếm (lô B1.3).

Theo phương án dự kiến, tiền thuê đất từ việc khai thác không gian ngầm này có thể đạt khoảng 1.604 tỷ đồng, được sử dụng làm nguồn thu ngân sách để thanh toán đối ứng.

Dự án thành phần 3 có tổng mức đầu tư 7.694 tỷ đồng, cũng do Công ty Cổ phần Bất động sản Mặt trời Thủ đô thực hiện theo hợp đồng BT. Dự án gồm 3 hạng mục chính: xây mới khu vực Trụ sở UBND thành phố với kinh phí khoảng 3.518 tỷ đồng; cải tạo, chỉnh trang Trụ sở HĐND thành phố với kinh phí khoảng 268 tỷ đồng; cải tạo, chỉnh trang khu vực phía Đông Nam hồ Hoàn Kiếm với kinh phí khoảng 3.908 tỷ đồng.

Dự kiến dùng 6 khu đất thanh toán hợp đồng BT

Để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 3, Hà Nội dự kiến kết hợp nhiều nguồn lực, gồm ngân sách thành phố, tiền thuê đất từ khai thác không gian ngầm và quỹ đất.

Theo phương án được đề xuất, danh mục 6 khu đất dự kiến sử dụng để thanh toán hợp đồng BT có tổng diện tích khoảng 7,31 ha, giá trị sơ bộ khoảng 4.878 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội cho biết, đây là các quỹ đất dự kiến phục vụ thanh toán cho nhà đầu tư. Thành phố có thể xem xét giao nhà đầu tư thực hiện dự án tại các khu đất này hoặc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thanh toán hợp đồng BT.

Bên cạnh việc xác định nguồn vốn và phương án thanh toán, UBND TP Hà Nội đề nghị Kiểm toán Nhà nước tham gia ngay từ giai đoạn đầu triển khai dự án nhằm tăng cường tính minh bạch trong quá trình thực hiện.

Với tổng mức đầu tư sơ bộ 22.229 tỷ đồng, dự án tái thiết khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận gồm nhiều hạng mục liên quan đến giải phóng mặt bằng, phát triển không gian ngầm và chỉnh trang các công trình công cộng, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào năm 2029.