Hà Nội dự kiến đưa 15 công trình giao thông vào sử dụng cuối năm

Trong đó, dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 Hà Nội sẽ thông xe các đoạn tuyến thuộc đường Vành đai 2,5 (tuyến đường số 5 vào Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, Cầu Giấy - Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng, Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, đường Lĩnh Nam).

Cùng với đó, trong quý IV, Hà Nội sẽ đưa vào khai thác đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A, hầm chui nút giao Kim Đồng, đường Vành đai 3,5 đoạn qua xã Hoài Đức và Quốc lộ 21B đoạn Vân Đình - đường tỉnh 424.

Vành đai 2,5 dự kiến thông xe vào dịp 10/10.

Trước ngày 31/12, Hà Nội dự kiến hoàn thành đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, cầu Tân Phú qua sông Đáy, đường trục phía Nam, đường song hành Đại lộ Thăng Long đoạn từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình và nút giao với đường 70. Thành phố cũng tiếp tục hoàn thiện đường song hành Vành đai 4 - Vùng Thủ đô để đưa vào khai thác.

Theo Sở Xây dựng, đây đều là các tuyến đường vành đai, trục chính đô thị và công trình kết nối quan trọng. Khi đưa vào khai thác sẽ từng bước khép kín các tuyến vành đai, tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm với khu vực phía Tây, phía Nam thành phố, chia sẻ lưu lượng cho các trục hướng tâm và đường Vành đai 3, góp phần giảm ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình. Các địa phương được yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến mặt bằng.

Sở Xây dựng sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, hoàn thiện thủ tục nghiệm thu và tổ chức giao thông phù hợp để các công trình phát huy hiệu quả khi đưa vào sử dụng.