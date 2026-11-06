Hà Nội dự kiến di dời 246 căn hộ chung cư Kim Văn-Kim Lũ, Mường Thanh

UBND phường Định Công (Hà Nội) vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch của UBND thành phố về xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả, đảm bảo an sinh xã hội trong giải quyết những vụ án, vụ việc liên quan đến các dự án nhà ở của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh trên địa bàn phường.

Theo rà soát ban đầu của phường Định Công, có 246 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 4 tại các tòa CT11, CT12A, CT12B, CT12C Kim Văn - Kim Lũ thuộc diện phải di dời.

Dự kiến có khoảng 246 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 4 tại các tòa CT11, CT12A, CT12B, CT12C Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội) thuộc diện phải di dời.

Tại hội nghị, đại diện cư dân kiến nghị nguyện vọng chung của người dân thuộc diện phải di dời là được tiếp tục sinh sống tại các căn hộ hiện nay và đề nghị các cấp chính quyền xem xét, giải quyết vụ việc trên cơ sở đầy đủ quy định pháp luật, bảo đảm thấu tình đạt lý.

Người dân cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện để cư dân tham gia quá trình triển khai, giám sát việc xử lý, đồng thời đề nghị các sở, ngành và cơ quan chức năng trực tiếp kiểm tra, khảo sát hiện trạng công trình, đánh giá khách quan các phương án xử lý, lắng nghe đầy đủ nguyện vọng của người dân, bảo đảm quyền lợi hợp pháp và ổn định cuộc sống cho các hộ gia đình…

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND phường Định Công, cho biết đây là nhiệm vụ quan trọng, liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của đông đảo cư dân.

Quan điểm của phường là triển khai nghiêm túc, quyết liệt theo chỉ đạo của thành phố, xử lý vi phạm đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, đồng thời bảo đảm tối đa quyền lợi chính đáng của người dân, an sinh xã hội, an toàn công trình và ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, theo ông Tuấn Anh.

Đối với 246 căn hộ thuộc diện phải di dời, Chủ tịch phường Định Công cho biết có 4 phương án dự kiến.

Chủ tịch phường Định Công cho hay UBND phường đã phối hợp với các sở, ngành của thành phố kiểm tra, rà soát hiện trạng, kết quả thực hiện các kết luận thanh tra. Phường cũng tiếp nhận các đơn kiến nghị, tổ chức tiếp xúc với đại diện cư dân và tổng hợp gần 200 ý kiến của cấp ủy, chi bộ, các hộ gia đình.

Đối với 246 căn hộ thuộc diện phải di dời, Chủ tịch phường Định Công cho biết có 4 phương án dự kiến gồm chủ đầu tư thỏa thuận chi trả tiền và hỗ trợ chi phí di chuyển theo quy định; bố trí căn hộ tương đương tại khu đô thị Thanh Hà đối với hộ có nguyện vọng; người dân nhận tiền và tự lo tái định cư; người dân nhận tiền và đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội theo phương án được cấp có thẩm quyền xem xét.

Diện tích sau khi di dời cư dân dự kiến được ưu tiên phục vụ sinh hoạt cộng đồng, bố trí các dịch vụ thương mại và tiện ích cho người dân tại các tòa nhà.

Theo ông Tuấn Anh, mọi phương án di dời, phá dỡ phải căn cứ kết quả rà soát của liên ngành và quyết định của cấp có thẩm quyền. Việc xử lý vi phạm phải bảo đảm kỷ cương pháp luật, không hợp thức hóa sai phạm nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.

"Sau khi hoàn thành bước rà soát, Chủ tịch UBND phường sẽ trực tiếp tổ chức đối thoại với 246 hộ dân, lắng nghe, tiếp thu và tổng hợp các kiến nghị để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết", ông Tuấn Anh nói.

Danh sách 12 dự án thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết HĐND TP Hà Nội.

Lộ trình triển khai xử lý vi phạm tại các tòa nhà chung cư Kim Văn - Kim Lũ theo kế hoạch của UBND phường Định Công sẽ có 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 là xin chủ trương và hoàn thiện cơ chế pháp lý đặc thù. Giai đoạn 2 là rà soát, phân loại và xây dựng phương án xử lý (thực hiện trong tháng 10-12)

Giai đoạn 3 tổ chức di dời, phá dỡ và xử lý các hạng mục vi phạm (thực hiện trong năm 2027-2028).

Ở giai đoạn này, căn cứ kết quả phân loại và phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND phường Định Công sẽ phối hợp với các sở, ngành của thành phố và chủ đầu tư triển khai di dời các hộ dân trong năm 2027.

Trong giai đoạn 2027-2028, phường Định Công sẽ phối hợp với chủ đầu tư tổ chức phá dỡ các công trình, hạng mục thuộc diện phải phá dỡ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Được biết, ngay sau khi nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án/công trình của Tập đoàn Mường Thanh được thông qua. Các phường liên quan đã tiến hành rà soát hiện trạng.

Tại phường Kiến Hưng, Đảng ủy phường Kiến Hưng đã họp triển khai các biện pháp giải quyết tồn tại, vi phạm về trật tự xây dựng dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng).

Qua rà soát, dự án CT6 Kiến Hưng có nhiều nội dung thay đổi so với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt. Cụ thể, theo quy hoạch, khối chung cư có quy mô 31 tầng và 2 tầng hầm, nhưng thực tế được xây dựng 32 tầng và 1 tầng hầm. Dự án cũng thay đổi từ 2 khối tháp CT6A, CT6B thành 3 khối tháp CT6A, CT6B và CT6C.

Đáng chú ý, tổng số căn hộ theo quy hoạch là 231 căn, cùng khối tháp khách sạn có 459 phòng. Tuy nhiên, hiện trạng thực tế có tới 1.584 căn hộ và không có phòng khách sạn, tăng 1.353 căn hộ so với quy hoạch. Diện tích xây dựng khối đế cũng tăng từ 5.586m² lên 6.071m², tăng 485m².

Đối với khu nhà thấp tầng, quy hoạch bố trí 15 căn liền kề, mỗi căn 3 tầng, nhưng thực tế có 38 căn, quy mô 5 tầng, tăng 23 căn và 2 tầng so với quy hoạch...

Đại diện UBND phường Kiến Hưng khẳng định: Việc rà soát không chỉ dừng ở xác định số lượng căn hộ phải di dời, mà còn phải làm rõ chủ sở hữu, người sử dụng, tổ chức, cá nhân có quyền và lợi ích liên quan. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai công khai danh mục, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức di dời theo quy định, hạn chế phát sinh khiếu nại, tranh chấp trong quá trình thực hiện.