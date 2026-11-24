Hà Nội dự kiến chi hơn 958 tỷ đồng tặng quà Tết Nguyên đán 2027
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã ký ban hành Kế hoạch số 447/KH-UBND về tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, người cao tuổi, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm đối tượng khác nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027. Theo kế hoạch, tổng số quà tặng dự kiến là 1.280.650 suất quà, với kinh phí dự kiến 958,264 tỷ đồng...
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-du-kien-chi-hon-958-ty-dong-tang-qua-tet-nguyen-dan-2027-1767412.html