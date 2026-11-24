Tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong tuần qua (từ ngày 16/11 đến 22/11/2026) ghi nhận những chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn và số người chết đều giảm sâu so với tuần trước. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông đường bộ (giảm 3 vụ), làm 1 người tử vong (giảm 2 người) và 13 người bị thương. Bên cạnh việc chủ động ứng phó với thời tiết mưa dông, đường trơn trượt, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tổ chức 258 ca tuần tra, kiểm soát, qua đó phát hiện 1.202 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 1.000 trường hợp với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng và tạm giữ 242 phương tiện. Đáng chú ý, các lỗi vi phạm về tốc độ (270 trường hợp) và nồng độ cồn (152 trường hợp) vẫn chiếm tỷ lệ cao.