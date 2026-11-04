Hà Nội dự kiến chi hơn 42.000 tỷ đồng cho 5 dự án đầu tư công khẩn cấp

Ngày 4/11, tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội khóa XVII thông qua Nghị quyết chung thống nhất đối với 3 nội dung do UBND thành phố trình, báo cáo, trong đó có việc thực hiện 5 dự án đầu tư công khẩn cấp nhằm giải quyết các điểm nghẽn giao thông.

Trước đó, HĐND thành phố đã lấy phiếu xin ý kiến các đại biểu về Báo cáo số 488/BC-UBND ngày 28/10/2026 liên quan đến việc thực hiện các dự án này. Kết quả, 100% đại biểu tham gia lấy ý kiến thống nhất.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành 5 lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, tập trung vào tổ chức lại hạ tầng đường sắt, cải thiện kết nối giao thông và tạo quỹ đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm. Tổng mức đầu tư, kinh phí dự kiến khoảng 42.846 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: chinhphu.vn

Dự án thứ nhất là xây dựng đường gom, đóng các lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển và Yên Viên - Lào Cai; xây dựng bãi đón, tiễn hành khách trung chuyển trong khu đất của CTCP Xe lửa Gia Lâm và san lấp mặt bằng tại bãi hàng ga Hà Đông.

Dự án nhằm bảo đảm điều kiện bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn ga Hà Nội - ga Gia Lâm về thành phố quản lý, sử dụng; đồng thời tổ chức lại hoạt động vận tải, bảo đảm an toàn chạy tàu, giảm xung đột giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Tổng mức đầu tư dự kiến 70 tỷ đồng.

Dự án thứ hai là cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM hiện hữu, đoạn từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi; xây dựng mới ga Thường Tín và Trung tâm điều hành vận tải đường sắt quốc gia.

Công trình được thực hiện nhằm tạo mặt bằng triển khai trục không gian Quốc lộ 1A quy mô 16 làn xe. Phạm vi dự án thuộc các xã Đại Xuyên, Chuyên Mỹ, Phương Dực, Thượng Phúc, Thường Tín và Ngọc Hồi, với sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến 12.419 tỷ đồng.

Dự án thứ ba là tuyến đường sắt quốc gia vành đai phía Đông, đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn, có sơ bộ tổng mức đầu tư tạm tính 27.752 tỷ đồng, lớn nhất trong 5 dự án.

Tuyến đường sắt có điểm đầu tại ga Ngọc Hồi, kết nối ga Thường Tín và điểm cuối tại ga Kim Sơn, đồng thời được định hướng kết nối với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Công trình sử dụng khổ đường 1.435 mm, phục vụ kết nối vận tải đường sắt giữa khu vực phía Bắc, Tây Bắc và phía Đông.

Dự án thứ tư là xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh, kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại phường Long Biên, có kinh phí dự kiến khoảng 2.202 tỷ đồng.

Công trình nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc tại chuỗi nút giao Huỳnh Tấn Phát, Thạch Bàn và các đường nhánh theo quy hoạch. Tuyến đường trên cao sẽ tách dòng phương tiện đi thẳng liên tỉnh, liên vùng khỏi các hướng giao cắt đồng mức trên trục Cổ Linh, qua đó nâng cao năng lực thông hành và bảo đảm an toàn giao thông tại cửa ngõ phía Đông Thủ đô.

Dự án thứ năm là xây dựng hạ tầng kỹ thuật ô đất quy hoạch GS1-1, diện tích 13,66 ha tại phường Thượng Cát, với kinh phí dự kiến khoảng 403 tỷ đồng.

Dự án nhằm tạo quỹ đất phục vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai đường Vành đai 2,5; dự án bãi đỗ xe, cây xanh và khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan khu vực giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ, cùng các công trình giao thông trọng điểm khác.

Khu tái định cư được định hướng đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu ổn định đời sống lâu dài của người dân.

Liên quan đến việc triển khai 5 dự án, qua thẩm tra, Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đề nghị rà soát kỹ tiêu chí, điều kiện áp dụng lệnh xây dựng công trình khẩn cấp trên cơ sở tính cần thiết và cấp bách của từng dự án.

Ban Đô thị cũng yêu cầu các công trình phải phù hợp quy hoạch, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa các tuyến đường, nút giao và hạ tầng kỹ thuật, tránh đầu tư rời rạc hoặc phải bổ sung hạng mục gây lãng phí. Đồng thời, thành phố cần bố trí nguồn lực phù hợp với tiến độ thực hiện, không để xảy ra tình trạng thiếu vốn hoặc phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Trần Trọng