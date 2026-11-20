Hà Nội dành 65 tỷ đồng trợ cấp Tết cho 65.000 lao động khó khăn. Nguồn ảnh: AI

Theo Kế hoạch số 70/KH-LĐLĐ về tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, chương trình được triển khai với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, hướng tới mục tiêu bảo đảm mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết.

Đối tượng được xem xét hỗ trợ gồm đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; người mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc có người thân mắc bệnh hiểm nghèo. Chính sách cũng ưu tiên người bị giảm việc làm, mất việc làm, giảm thu nhập; làm việc tại doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội hoặc không có thưởng Tết.

Bên cạnh hỗ trợ bằng tiền mặt, LĐLĐ TP. Hà Nội dự kiến tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” kết hợp “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” tại 4 địa điểm. Chương trình cấp thành phố dự kiến diễn ra ngày 22/1/2027 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô.

Các cấp Công đoàn cũng sẽ phối hợp với doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chăm lo bữa cơm tất niên và hỗ trợ công nhân không có điều kiện về quê đón Tết.

Đáng chú ý, tổ chức Công đoàn sẽ tăng cường đối thoại, giám sát việc trả lương, thưởng Tết, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.