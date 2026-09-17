Hà Nội dự kiến bố trí 265 ha đất tái định cư cho dự án sông Hồng

Thông tin được đại diện Sở Xây dựng Hà Nội đưa ra tại hội nghị lấy ý kiến người dân ngày 17/9 về Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 và hướng tuyến giao thông tỷ lệ 1/500 thuộc dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Đại diện cho người dân phường Hồng Hà phát biểu ý kiến

Hội nghị tổ chức tại trụ sở UBND TP Hà Nội, kết nối trực tuyến với 126 xã, phường. Hơn 100 ý kiến của trên 30 đại diện cộng đồng dân cư được ghi nhận, tập trung vào các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống như phạm vi giải phóng mặt bằng, bồi thường, nơi ở mới, sinh kế và an toàn phòng, chống lũ.

Ưu tiên tái định cư tại xã, phường đang sinh sống

Theo Sở Xây dựng, Hà Nội đang phối hợp với các địa phương rà soát, xác định quỹ đất có thể bố trí tái định cư, với nhiều loại hình nhà ở và đất ở. Nguyên tắc là bảo đảm người dân được tiếp tục sinh sống, duy trì sinh kế và các mối liên kết cộng đồng; điều kiện nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Người thuộc diện di dời được ưu tiên tái định cư ngay tại xã, phường đang sinh sống nếu địa phương có quỹ đất phù hợp. Trường hợp không đáp ứng, thành phố mới xem xét bố trí tại khu vực lân cận hoặc các khu tái định cư tập trung.

Các khu tái định cư dự kiến được đầu tư hạ tầng đồng bộ, với các lựa chọn gồm đất ở, căn hộ chung cư và nhà ở xã hội. Khoảng 265 ha đất tại các xã, phường có dự án đi qua đang được dự kiến dành cho tái định cư.

Tuy nhiên, số lô đất, căn hộ và vị trí bố trí cụ thể cho từng hộ chưa được xác định. Các nội dung này sẽ được làm rõ sau khi quy hoạch chi tiết và phương án đầu tư được lập, phê duyệt.

Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, nhiều người dân đề nghị thành phố sớm công khai phạm vi khu dân cư bị ảnh hưởng, chính sách bồi thường, địa điểm tái định cư và lộ trình thực hiện. Một số ý kiến mong muốn điều chỉnh hướng tuyến để hạn chế di dời, đồng thời bảo tồn các khu vực có giá trị văn hóa, làng nghề và cấu trúc cộng đồng lâu đời.

Người dân cũng đề nghị kết nối đồng bộ giao thông giữa khu vực trong và ngoài đê, tránh ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, giao thương và du lịch địa phương.

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Vũ Xuân Tùng cho biết người có đất bị thu hồi sẽ được xem xét bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định. Các chính sách hỗ trợ gồm ổn định đời sống, sản xuất, kinh doanh; di chuyển vật nuôi; đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm việc làm đối với người sử dụng đất nông nghiệp cùng một số khoản hỗ trợ khác.

Trong thời gian chờ nhận đất hoặc nhà tái định cư, người dân có thể được bố trí vào quỹ nhà tạm cư của thành phố hoặc nhận tiền để tự lo chỗ ở.

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng thuộc nhóm dự án lớn, quan trọng, được triển khai theo cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết 258/2025/QH15 của Quốc hội. Tuy nhiên, phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng cụ thể cho từng địa bàn, hộ dân vẫn cần tiếp tục được xây dựng.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đề nghị làm rõ chính sách tái định cư tại chỗ, bởi đây mới là nguyên tắc ưu tiên, còn việc bố trí cụ thể phụ thuộc quỹ đất và phương án của từng khu vực.

Tính toán tác động đến dòng chảy, bãi sông

Bên cạnh nơi ở và sinh kế, an toàn phòng, chống lũ là vấn đề được nhiều người dân quan tâm tại hội nghị.

Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết bảo đảm an toàn phòng, chống lũ được đặt lên hàng đầu khi đề xuất phương án quy hoạch, sử dụng đất.

Các giải pháp kỹ thuật đang được đưa vào mô hình để tính toán, đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu. Cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục thẩm định trước khi triển khai, bảo đảm không làm mất ổn định dòng chảy, gây xói lở hoặc tác động bất lợi đến khu vực bãi sông.

Ý kiến của người dân tại 126 xã, phường được tổng hợp thành 8 nhóm, gồm giải phóng mặt bằng, tái định cư; di sản, di tích; tiến độ các dự án thành phần; sử dụng đất, cảnh quan; giao thông, hạ tầng kỹ thuật; sinh kế, an sinh xã hội và duy trì cộng đồng trong quá trình di dời, tái thiết.

Sở Xây dựng cho biết các góp ý sẽ được chuyển đến cơ quan chuyên môn nghiên cứu, giải đáp và gửi kết quả về UBND xã, phường để thông tin tới người dân. Những kiến nghị vượt thẩm quyền, trong đó có chính sách ưu tiên tái định cư tại chỗ, sẽ được báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.