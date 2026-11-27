Theo dự thảo kế hoạch kiểm tra chung đối với học sinh cuối cấp do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội gửi các trường lấy ý kiến, học sinh ba khối lớp 5, 9 và 12 sẽ cùng làm bài kiểm tra hai môn vào cuối mỗi học kỳ. Đây là hoạt động nhằm triển khai quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra, đánh giá học sinh cuối cấp.

Cụ thể, học sinh lớp 5 làm bài kiểm tra môn Toán theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận trong 40 phút, môn Tiếng Việt trong 60 phút. Với lớp 9, cả hai môn Toán và Ngữ văn đều thi theo hình thức tự luận. Học sinh lớp 12 làm bài Ngữ văn tự luận, Toán trắc nghiệm, mỗi môn 90 phút.

Tất cả học sinh làm bài trên giấy tại trường đang theo học.

Theo kế hoạch dự kiến, đợt kiểm tra đầu tiên diễn ra ngày 18/12, đợt thứ hai vào ngày 26/4/2027, tương ứng thời điểm kết thúc học kỳ I và học kỳ II.

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm xây dựng đề kiểm tra. Công tác in sao, đóng gói và bàn giao đề được giao cho các xã, phường và cụm trưởng trường THPT phụ trách.

Học sinh lớp 5, 9 và 12 làm bài kiểm tra chung cuối kỳ I, II với hai môn Văn (Tiếng Việt), Toán, theo dự kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Đối với học sinh không thể tham gia kiểm tra vì lý do chính đáng, nhà trường tổ chức kiểm tra bổ sung bằng đề riêng, bảo đảm ma trận và định dạng tương tự đề chung của Sở.

Về công tác chấm bài, dự thảo đưa ra hai phương án: chấm chéo giữa các trường trong cùng xã, phường đối với lớp 5 và lớp 9, hoặc giữa các cụm trường THPT đối với lớp 12; phương án còn lại là tổ chức chấm chéo trong trường.

Sở yêu cầu không để giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên bộ môn trực tiếp chấm bài của lớp mình đang giảng dạy, trừ trường hợp bất khả kháng do yếu tố khách quan. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra chung không được sử dụng để xếp hạng, đánh giá thi đua hoặc khen thưởng đối với nhà trường và giáo viên.

Việc tổ chức kiểm tra chung đối với học sinh cuối cấp được đặt ra trong bối cảnh Thông tư 89 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 1/12, quy định về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá chung đối với học sinh cuối cấp.

Theo định hướng của Bộ, các Sở Giáo dục và Đào tạo được lựa chọn 2-3 môn kiểm tra chung, trong đó khuyến khích có các môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Trước đây, việc kiểm tra cuối kỳ chủ yếu do từng trường tổ chức, từ xây dựng đề, tổ chức kiểm tra đến chấm bài. Điều này khiến đề kiểm tra và mức độ đánh giá có thể khác nhau giữa các cơ sở giáo dục.

Nhiều nhà giáo kỳ vọng việc tổ chức kiểm tra chung sẽ góp phần hạn chế chênh lệch trong đánh giá kết quả học tập giữa các trường, tăng tính khách quan và từng bước bảo đảm giá trị thực chất của học bạ.