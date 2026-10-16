Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa tầm cao trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

UBND TP Hà Nội dự kiến tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, góp phần đưa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Chỉ thị 35 của Thủ tướng về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vào thực tiễn.

Theo kế hoạch, chương trình có thời lượng 120 đến 150 phút, được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội; Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tiếp sóng và truyền hình trực tiếp sự kiện trên các kênh, nền tảng của Đài.

Nội dung chương trình được xây dựng theo mạch xuyên suốt, kết nối di sản truyền thống với sáng tạo đương đại, kết hợp nghệ thuật dân tộc với công nghệ sân khấu hiện đại. Qua đó, tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc, có chiều sâu tư tưởng và sức lan tỏa xã hội.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là màn pháo hoa tầm cao chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, dự kiến kéo dài 15 phút.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp ngày 15/10, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh nêu quan điểm, chương trình không chạy theo số lượng mà đặt mục tiêu an toàn lên hàng đầu. Số lượng khán giả tập trung trực tiếp trong sân vận động Quốc gia Mỹ Đình dự kiến dưới 40.000 người, nếu tính cả dòng người theo dõi sự kiện ở phía bên ngoài sân qua màn hình LED, chương trình có thể tiếp cận khoảng 100.000 người. Quy mô này được đánh giá phù hợp với không gian sân khấu, đồng thời bảo đảm tính trang trọng của sự kiện.

Ngoài ra, ông Lê Quốc Minh cũng lưu ý cần có các phương án tối ưu nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho khán giả. Về chương trình nghệ thuật, kịch bản cần được nghiên cứu kỹ để bám sát chỉ đạo, đồng thời mang đến hiệu ứng hấp dẫn cho khán giả.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, thành phố Hà Nội được giao chịu trách nhiệm chính về chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là chương trình mang tính quốc gia, vì thế thành phố yêu cầu các khâu chuẩn bị phải được thực hiện chỉn chu, cẩn thận, bảo đảm chương trình diễn ra hấp dẫn, thu hút, chất lượng và an toàn tuyệt đối.

Bà Vũ Thu Hà đề nghị các đơn vị được phân công nhanh chóng hoàn tất kịch bản chương trình; thống nhất số lượng người tham gia; xác định vị trí lắp đặt một số màn hình LED ngoài trời để phục vụ người dân theo dõi trực tiếp, đồng thời mở rộng không gian thưởng thức nghệ thuật và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý, màn bắn pháo hoa phải được gắn với kịch bản nghệ thuật để tạo cảm xúc bùng nổ cho khán giả. Các đơn vị chuyên môn cần sớm tiến hành khảo sát thực địa để thống nhất vị trí trận địa pháo hoa, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nghệ thuật và an toàn.