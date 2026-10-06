Hà Nội dự kiến bắn 900 giàn pháo hoa tại hồ Tây vào tối 10/10

Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, thành phố tổ chức chuỗi hoạt động tại nhiều không gian văn hóa, di sản nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Các hoạt động diễn ra từ cuối tháng 9, cao điểm trong tháng 10/2026.

Điểm nhấn là màn trình diễn pháo hoa tối 10/10 tại hồ Tây, kết hợp pháo hoa nổ tầm cao, tầm thấp, pháo nổ nước và hỏa thuật, với 900 giàn pháo bố trí trên mặt nước. Hiệu ứng pháo hoa kết hợp âm nhạc tạo không gian trình diễn ánh sáng nhiều màu sắc.

Hà Nội dự kiến bắn 900 giàn pháo hoa tại hồ Tây tối 10/10. Ảnh minh họa

Tại khu vực trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm, thành phố tổ chức một trận địa bắn pháo hoa nổ tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật, với 350 giàn pháo bố trí trên mặt hồ Hoàn Kiếm. Thời gian bắn dự kiến kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 21h ngày 10/10/2026.

Cùng với pháo hoa, Hà Nội tổ chức hai chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại Nhà hát Hồ Gươm trong các ngày 9 và 10/10. Chương trình ngày 9/10 phục vụ công chúng theo hình thức bán vé, giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam và thế giới.

Ngày 10/10, chương trình đặc biệt "Bản Giao hưởng Hà Nội" kết hợp các tác phẩm âm nhạc kinh điển, sáng tác tiêu biểu của Việt Nam với ngôn ngữ sân khấu hiện đại, tái hiện hành trình từ mùa Thu lịch sử năm 1954 đến diện mạo Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Cũng trong tối 10/10, tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu diễn ra chương trình "80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội", tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến vì bình yên của Thủ đô.

Các nhà hát Kịch, Chèo và Cải lương Hà Nội biểu diễn vào 20h thứ sáu, thứ bảy từ ngày 2 đến 31/10, với những tác phẩm như "Huyền tích Hồ Gươm", "Nét duyên chèo Hà Thành", "Quan Âm Thị Kính", "Người con gái Hà Thành".

Thành phố đồng thời tổ chức biểu diễn tại nhiều xã, phường, 40 buổi chiếu phim lưu động và 15 buổi chiếu phim tại các rạp.

Chuỗi sự kiện còn có Lễ hội Đồ uống Hà Nội từ ngày 9 đến 11/10, Festival Thu Hà Nội từ ngày 16 đến 18/10. Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, chương trình "Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô" diễn ra từ ngày 9 đến 11/10 với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tham quan và trải nghiệm di sản truyền thống.