Hà Nội: Dự kiến 50.000 khán giả dự chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Ngày Văn hoá Việt Nam

Ngày 6/11, tại hội nghị thông tin chuyên đề tháng 11 do Thành ủy Hà Nội tổ chức, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã thông tin về kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Theo bà Nguyễn Mai Hương, thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Thành ủy Hà Nội đã cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 08-CTr/TU, xác định Ngày Văn hóa Việt Nam là sự kiện văn hóa tiêu biểu mang thương hiệu Thủ đô, được tổ chức định kỳ hằng năm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Điểm nhấn nghệ thuật tại Mỹ Đình, diễu hành di sản quanh hồ Hoàn Kiếm

Theo đó, chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” được tổ chức từ ngày 21 đến 24/11 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Lễ khai mạc diễn ra ngày 21/11. Các hoạt động trong hai ngày 21 và 22/11 gồm lễ dâng hương, lễ khai mạc và diễu hành di sản, với quy mô dự kiến hơn 30.000 người tham gia.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Mai Hương thông tin tại hội nghị. ﻿Ảnh: Quang Thái

Trong hai ngày 21 và 22/11, các chương trình biểu diễn được tổ chức tại ba sân khấu theo khung giờ sáng, chiều, tối, với nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống, đương đại, kịch, múa rối, xiếc, cải lương, chèo… Nhà hát Múa rối Thăng Long và Nhà hát Kịch Hà Nội tổ chức các suất diễn hằng ngày, giới thiệu trích đoạn, tiểu phẩm về Hà Nội, kết hợp giao lưu nghệ sĩ và trải nghiệm nghệ thuật rối truyền thống.

Từ ngày 21 đến 24/11, thành phố duy trì năm không gian trải nghiệm văn hóa. Trong đó, không gian làng nghề, phố nghề truyền thống bố trí khoảng 30 gian hàng tại Quảng trường phía Đông; không gian giới thiệu văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ đặt tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền.

Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng tổ chức triển lãm nghệ thuật kết hợp trải nghiệm công nghệ số, thực tế ảo và thực tế tăng cường. Triển lãm “Văn hóa Hà Nội - Tinh hoa hội tụ” diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm; không gian “Hà Nội - Thành phố Vì Hòa bình và Sáng tạo” được giới thiệu tại trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 47 Hàng Dầu.

Sự kiện trọng điểm là chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, bắt đầu từ 20h ngày 24/11/2026 sân vận động quốc gia Mỹ Đình; thời lượng tối đa 120 phút, quy mô khoảng 50.000 khán giả. Chương trình lấy dấu ấn văn hóa Thăng Long - Hà Nội làm mạch kết nối, với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và những màn pháo hoa đan xen.

Đa dạng hoạt động hưởng ứng tại cơ sở

Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, tuần lễ hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có quy mô hơn 200 nghệ nhân, đồng bào tham gia. Lực lượng tham gia gồm đồng bào thuộc 16 dân tộc đang hoạt động hằng ngày tại Làng và 115 nghệ nhân, đồng bào đến từ Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Quảng Ninh.

Trên địa bàn thành phố, mỗi xã, phường tổ chức ít nhất một hoạt động văn hóa, thể thao quy mô cấp xã; lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện, không gian văn hóa hoặc mô hình tiêu biểu, đặc trưng để giới thiệu, quảng bá. Đến nay, 100% xã, phường đã ban hành kế hoạch, xác định hoạt động trọng tâm; 115/126 xã, phường đăng ký hoạt động cụ thể.

Các hoạt động tiêu biểu gồm tour “Một ngày cùng di sản Phú Thượng - Từ di sản đến làng nghề”, “Một ngày trải nghiệm với Thư Lâm”; chương trình “600 năm hào khí Tốt Động - Chúc Động” tại xã Quảng Bị, “Huyền tích tre ngà - Dấu thiêng Phù Đổng” tại xã Sóc Sơn; Lễ hội vinh danh làng nghề xã Chuyên Mỹ; Festival làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang tại xã Phúc Thọ và “Ghé Days 2026” tại Công viên Thống Nhất.

Bên cạnh đó là hoạt động ra mắt website tham quan ảo 360 độ di tích tại phường Bạch Mai, bản đồ số di tích tại phường Thanh Xuân; mô hình “Nhà văn hóa số” và “Bữa cơm đoàn kết” tại các thôn, tổ dân phố. Thành phố đồng thời chỉ đạo gắn việc tổ chức 71 lễ hội truyền thống trong tháng 11 tại 24 xã, phường với hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Về công tác chuẩn bị, thành phố đã hoàn thiện kịch bản lễ khai mạc, bộ nhận diện sự kiện và phương án hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt đối với lực lượng của 48 xã, phường được huy động biểu diễn, diễu hành. Lịch hợp luyện diễn ra ngày 7 và 8/11, sơ duyệt ngày 18/11, tổng duyệt ngày 19/11/2026.

Phương án bố trí điểm tập kết, điểm dừng xe và lộ trình từng khối đã được thông báo tới các đơn vị. Các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phân luồng giao thông, phòng cháy, chữa cháy, y tế, cấp điện, vệ sinh môi trường, trang trí hoa và tiểu cảnh khu vực hồ Hoàn Kiếm cũng đã hoàn thành. Các gian hàng tại Quảng trường phía Đông được thẩm định chặt chẽ về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Kế hoạch truyền thông được triển khai theo bốn giai đoạn, hiện bước vào cao điểm, đếm ngược đến sự kiện.