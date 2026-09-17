Hà Nội dự kiến 265ha đất tái định cư cho dự án đại lộ sông Hồng

Hơn 100 ý kiến của người dân về quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Ngày 17/9, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng, đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 và hướng tuyến giao thông tỷ lệ 1/500 thuộc dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Hội nghị được tổ chức tại điểm cầu chính ở trụ sở UBND thành phố, kết nối trực tuyến tới 126 xã, phường, thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân, nhất là các cộng đồng dân cư tại khu vực dự kiến chịu tác động trực tiếp từ quy hoạch.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND TP. Hà Nội.

Qua tổng hợp sơ bộ, hội nghị ghi nhận hơn 100 ý kiến của hơn 30 đại diện cộng đồng dân cư, tập trung vào 8 nhóm vấn đề, gồm: an toàn phòng, chống lũ; bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; di sản, di tích; tiến độ các dự án thành phần; quy hoạch sử dụng đất, cảnh quan; giao thông, hạ tầng kỹ thuật; sinh kế, an sinh xã hội và duy trì cấu trúc cộng đồng trong quá trình di dời, tái thiết.

Nhiều ý kiến đề nghị điều chỉnh hướng tuyến theo hướng hài hòa giữa phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị với bảo tồn giá trị văn hóa, làng nghề; làm rõ phạm vi khu dân cư chịu ảnh hưởng và nghiên cứu phương án bảo tồn, chỉnh trang tại chỗ đối với những khu vực có giá trị văn hóa.

Người dân cũng kiến nghị sớm công khai chính sách bồi thường, tái định cư, lộ trình thực hiện; bảo đảm kết nối giao thông đồng bộ giữa khu vực trong đê và ngoài đê, tạo điều kiện duy trì sản xuất, kinh doanh, giao thương và phát triển du lịch địa phương.

Ưu tiên tái định cư tại chỗ, bảo đảm an toàn phòng, chống lũ

Trao đổi tại hội nghị, ông Đào Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, khẳng định an toàn phòng, chống lũ là nguyên tắc hàng đầu trong đề xuất giải pháp quy hoạch, sử dụng đất.

Ông Đào Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội giải đáp một số ý kiến của người dân quan tâm.

Các giải pháp kỹ thuật đang được đưa vào mô hình tính toán để đánh giá khả năng đáp ứng tiêu chuẩn. Cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục kiểm tra, đánh giá trước khi triển khai, bảo đảm ổn định dòng chảy, chỉnh trị dòng sông, không gây xói lở và không ảnh hưởng đến khu vực bãi sông.

Về tái định cư, Sở Xây dựng đã phối hợp với các địa phương nghiên cứu, xác lập các khu tái định cư đa dạng về địa điểm, loại hình nhà ở, đất ở. Định hướng là ưu tiên duy trì địa bàn sinh sống, sinh kế và sự gắn kết cộng đồng, đồng thời bảo đảm điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Theo nguyên tắc được đưa ra, người dân được ưu tiên tái định cư ngay trên địa bàn phường, xã nếu có quỹ đất phù hợp. Trường hợp quỹ đất không đáp ứng, việc bố trí sẽ được nghiên cứu tại khu vực lân cận hoặc các khu tái định cư tập trung có hạ tầng đồng bộ, khu đô thị đa mục tiêu với nhiều lựa chọn về đất ở, căn hộ chung cư và nhà ở xã hội.

Đáng chú ý, thành phố dự kiến khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại các xã, phường có dự án đi qua. Số lượng lô đất, căn hộ cụ thể sẽ được xác định trong quá trình lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết và phương án đầu tư.

Người dân tham dự hội nghị tại điểm cầu phường Hồng Hà.

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Vũ Xuân Tùng cho biết, người dân được thông tin về các chính sách bồi thường đất, tài sản gắn liền với đất; hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ di chuyển vật nuôi; đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm đối với trường hợp sử dụng đất nông nghiệp và một số khoản hỗ trợ khác.

Đối với việc tạm cư, người dân có thể được bố trí chỗ ở bằng quỹ nhà tạm cư của thành phố hoặc nhận tiền để tự lo chỗ ở trong thời gian chờ được bố trí đất, nhà tái định cư.

Ông Vũ Xuân Tùng cho biết thêm, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng thuộc nhóm dự án lớn, quan trọng, được triển khai theo cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội. Các nội dung cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng sẽ tiếp tục được làm rõ, cung cấp thông tin để địa phương tuyên truyền, giải thích cho người dân trong khu vực dự án.

Việc tổ chức liên tiếp các hội nghị lấy ý kiến, đối thoại trực tiếp cho thấy tinh thần công khai, minh bạch, cầu thị, lắng nghe của thành phố Hà Nội trong xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch quy mô lớn, tác động sâu rộng đến không gian đô thị và đời sống nhân dân.

Thông qua đối thoại trực tiếp, Nhân dân không chỉ được tiếp cận đầy đủ thông tin quy hoạch mà còn trực tiếp góp ý, phản ánh thực tiễn, đề xuất giải pháp gắn với chính cuộc sống của cộng đồng - bước đi quan trọng để quy hoạch lớn của Thủ đô được xây dựng trên cơ sở lắng nghe thực tiễn, tôn trọng ý kiến Nhân dân, hài hòa giữa yêu cầu phát triển với bảo đảm đời sống Nhân dân đôi bờ sông Hồng.