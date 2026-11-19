Ngày 19/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch về việc tặng quà đối tượng chính sách, người có công, người cao tuổi và các trường hợp khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Toàn thành phố dự kiến trao tặng 1.280.650 suất quà từ nguồn ngân sách thành phố và các nguồn huy động hợp pháp khác, với tổng kinh phí hơn 958,2 tỷ đồng.

Mức quà tặng cá nhân bằng tiền mặt cao nhất là 10 triệu đồng/người, dành cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 (Lão thành cách mạng), người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội chúc Tết người cao tuổi trên địa bàn.

Mức quà 3 triệu đồng/người áp dụng với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% trở lên, đại diện thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động cách mạng, kháng chiến bị địch bắt tù, đày...

Mức quà 1,5 triệu đồng/người dành cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng, người thờ cúng liệt sĩ (1 liệt sĩ/1 suất quà), thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng, quân nhân, công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ dưới 20 năm công tác đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng trợ cấp hằng tháng và nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đối với hoạt động chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, thành phố quy định mức quà tiền mặt 3 triệu đồng/người đối với người trên 100 tuổi và tròn 100 tuổi (mức quà tròn 100 tuổi đã bao gồm 5 m vải lụa), 1,5 triệu đồng/người đối với người tròn 90, 95 tuổi và 800 nghìn đồng/người đối với người ở tuổi 70, 75, 80, 85.

Thành phố tặng quà mức 800 nghìn đồng/hộ đối với hộ nghèo, 800 nghìn đồng/người đối với người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tàu ngầm 182 Hà Nội, đại diện gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại biên giới, quần đảo Trường Sa, Nhà giàn ĐK1 và quân nhân thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Mức quà 500.000 đồng/hộ áp dụng cho hộ cận nghèo và 500 nghìn đồng/người dành cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng và trẻ em khuyết tật nhẹ.

Ngoài quà tặng cá nhân, Hà Nội cũng dành kinh phí thăm, tặng quà 70 đơn vị tiêu biểu với các mức từ 12 triệu đồng đến 27 triệu đồng/đơn vị, trao 264 suất quà cho các cá nhân tiêu biểu (12 triệu đồng/suất, gồm túi quà 2 triệu đồng và 10 triệu đồng tiền mặt). Cán bộ, công nhân viên phục vụ trực tiếp trong những ngày Tết và các đối tượng đang được chữa trị, nuôi dưỡng tập trung tại các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ, Sở Y tế cũng được hỗ trợ bồi dưỡng, bổ sung tiền ăn mức 700 nghìn đồng/người.

Thành phố yêu cầu UBND các xã, phường niêm yết công khai đối tượng, tiêu chuẩn và mức quà tặng tại trụ sở, hoàn thành việc chi trả, tặng quà xong trước ngày 22/01/2027 (tức ngày 15 tháng Chạp năm Bính Ngọ), đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, trục lợi chính sách.