Hà Nội: Đột nhập nhà dân trộm cắp, đối tượng cầm dao cố thủ

Trước đó, tối 19/10, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp nhận tin báo về một đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, cầm dao cố thủ tại ngõ 243 Tam Trinh, phường Tương Mai, TP Hà Nội, gây mất an ninh, trật tự và đe dọa an toàn người dân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, tiếp cận và khống chế thành công đối tượng.

Tổ công tác khống chế đối tượng Cà Văn Cót. Ảnh: Công an Hà Nội.

Qua xác minh ban đầu, đối tượng khai tên Cà Văn Cót (sinh năm 1983, thường trú tại xã Kính Máng, tỉnh Lai Châu). Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật liên quan cho Công an phường Tương Mai tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.