Hà Nội đồng loạt triển khai 27 điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuế.

Ảnh: Thuế thành phố Hà Nội

Hệ thống 27 điểm Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuế được bố trí tại các địa điểm thuộc Thuế thành phố Hà Nội và 25 Thuế cơ sở, bảo đảm phạm vi phục vụ rộng khắp trên địa bàn thành phố.

Thông tin cụ thể về tên đơn vị, địa chỉ các điểm tiếp nhận được công khai để người nộp thuế chủ động tra cứu, lựa chọn địa điểm phù hợp khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính thuế.

Các điểm tiếp nhận chính thức làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định, với thời gian cụ thể: buổi sáng: Từ 08h00 đến 12h00; buổi chiều: Từ 13h00 đến 17h00.

Việc công khai địa chỉ và thời gian làm việc giúp người nộp thuế dễ dàng tiếp cận thông tin, chủ động sắp xếp thời gian giao dịch, hạn chế việc đi lại nhiều lần, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan Thuế với người dân và doanh nghiệp.

Cùng với việc tổ chức các điểm tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp, Thuế thành phố Hà Nội tiếp tục khuyến khích người nộp thuế thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế.

Theo đó, các thủ tục hành chính được thực hiện theo hai mức độ điện tử: Cung cấp thông tin và Toàn trình.

Đối với các thủ tục hành chính thuộc mức độ Toàn trình, Thuế thành phố Hà Nội đề nghị người nộp thuế thực hiện trên môi trường điện tử nhằm tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện thủ tục, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc và đáp ứng mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

Việc kết hợp giữa các điểm tiếp nhận trực tiếp với phương thức thực hiện thủ tục hành chính điện tử không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ công về thuế mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức phục vụ theo hướng hiện đại, lấy người dân và người nộp thuế làm trung tâm.

Để hỗ trợ người nộp thuế thuận tiện trong quá trình tìm hiểu và thực hiện các thủ tục hành chính, Thuế thành phố Hà Nội công khai thông tin về các điểm tiếp nhận, địa chỉ giao dịch và kênh hỗ trợ.

Người nộp thuế có thể liên hệ Tổng đài hỗ trợ người nộp thuế theo số 1900 886 889 để được hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc liên quan.

Việc đồng loạt đưa 27 điểm Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuế vào hoạt động từ ngày 16/11/2026 là dấu mốc quan trọng trong công tác cải cách hành chính của Thuế thành phố Hà Nội. Đây không chỉ là sự thay đổi về tổ chức và phương thức tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính mà còn thể hiện quyết tâm nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng cơ quan Thuế chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và thân thiện.

Với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, Thuế thành phố Hà Nội tiếp tục nỗ lực cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, góp phần xây dựng nền hành chính thuế ngày càng công khai, thuận tiện, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người nộp thuế trên địa bàn Thủ đô.