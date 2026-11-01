Hà Nội đồng loạt thay hàng rào trên 14 tuyến đường

Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội), hàng rào trên dải phân cách giữa tại nhiều tuyến phố như: Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Cát Linh, Cầu Giấy… được lắp đặt từ khoảng 20 năm trước.

Ban Duy tu các công trình giao thông Hà Nội thay hàng rào dải phân cách trên nhiều tuyến phố trung tâm.

Sau thời gian dài khai thác, hệ thống hàng rào sắt sơn màu đã xuống cấp nghiêm trọng. Phần lớn kết cấu bị han gỉ, mục nát từ bên trong; nhiều mô-đun mất chân, hạ thấp độ cao, không còn bảo đảm yêu cầu an toàn và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Đáng chú ý, qua nhiều năm, hàng rào đã được duy tu, sửa chữa nhiều lần khiến các khoang xuất hiện nhiều chủng loại, thiếu đồng bộ. Chất lượng thép suy giảm, dù liên tục được khắc phục nhưng vẫn không đáp ứng yêu cầu an toàn trong quá trình khai thác.

Trước thực trạng này, Ban Duy tu đã đề xuất và được Sở Xây dựng Hà Nội thống nhất giao triển khai dự án thay thế, lắp đặt mới dải phân cách giữa và hàng rào trên nhiều tuyến đường.

Các tuyến đường thuộc phạm vi dự án gồm: Cát Linh, Giảng Võ, Cầu Giấy, Trần Quốc Hoàn, Trần Đăng Ninh, Cương Kiên, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Thái Hà và Huỳnh Thúc Kháng.

Theo Ban Duy tu, hệ thống hàng rào mới được thiết kế theo mẫu điển hình, đã được Sở Xây dựng thống nhất áp dụng trên toàn địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, vật liệu được lựa chọn là thép mạ kẽm nhúng nóng nhằm tăng khả năng chống ăn mòn, nâng cao độ bền và kéo dài thời gian sử dụng. Việc thay thế không chỉ khắc phục tình trạng xuống cấp của hệ thống cũ mà còn hướng tới đồng bộ thiết kế, kiểu dáng và vật liệu với hàng rào mới đã được triển khai trên một số tuyến đường như Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, góp phần cải thiện diện mạo hạ tầng giao thông và mỹ quan đô thị Hà Nội.