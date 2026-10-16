Hà Nội đồng loạt cắt tỉa 992 cây hoa sữa trên 13 tuyến đường, phố
Sáng 16/10, công nhân cây xanh cùng xe nâng chuyên dụng đồng loạt tiến hành cắt tỉa hoa sữa trên nhiều tuyến đường, phố Hà Nội. Dự kiến 992 cây trên 13...
Sau chỉ đạo của lãnh đạo TP Hà Nội về rà soát cây hoa sữa trên các tuyến phố, khu vực dân cư, cải thiện môi trường sống, đảm bảo sức khỏe của người dân, ngày 15/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ triển khai các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm khắc phục tình trạng hoa sữa trồng quá dày, gây mùi hương nồng, ảnh hưởng sinh hoạt người dân.
Trước mắt, các đơn vị rà soát những tuyến phố, khu dân cư gần nhà ở, trường học, bệnh viện và nơi có nhiều kiến nghị để đánh giá mức độ ảnh hưởng, thực hiện cắt tỉa chùm hoa tại vị trí cần thiết, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, an toàn cho cây và môi trường.
Về lâu dài, thành phố khảo sát số lượng, vị trí, mật độ và tình trạng sinh trưởng của cây để đề xuất điều chỉnh phù hợp từng khu vực; nghiên cứu dịch chuyển một phần cây ở nơi mật độ quá dày, trồng bổ sung hoặc thay thế bằng loại cây phù hợp. Việc thực hiện phải hài hòa giữa cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe người dân với gìn giữ nét đặc trưng của hoa sữa Hà Nội, không dịch chuyển, thay thế đồng loạt khi chưa có đủ căn cứ.
Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/ha-noi-dong-loat-cat-tia-992-cay-hoa-sua-tren-13-tuyen-duong-pho-192261016132538977.htm