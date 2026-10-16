Hà Nội đồng loạt cắt tỉa 992 cây hoa sữa trên 13 tuyến đường, phố

Đường Hồ Tùng Mậu, phường Từ Liêm là địa bàn có số lượng cây hoa sữa được cắt tỉa nhiều nhất trong đợt này, với 179 cây. Từ đầu giờ sáng, công nhân cùng xe nâng chuyên dụng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức cắt tỉa các chùm hoa trên tán cây dọc tuyến đường.

Xe nâng chuyên dụng được sử dụng để đưa công nhân tiếp cận các cành cây ở vị trí cao. Việc cắt tỉa tập trung vào những khu vực tán cây có mật độ hoa dày, giúp giảm lượng hoa sữa đang nở và hạn chế mùi hương phát tán trong không khí.

Tại phố Đào Tấn, công nhân cùng xe nâng chuyên dụng cũng được huy động để cắt tỉa hoa sữa.

Sau khi cắt tỉa, hoa và cành cây được tập kết để thu gom. Các phương tiện vệ sinh môi trường được điều động phối hợp với lực lượng cây xanh, hạn chế hoa, cành rơi vãi trên mặt đường, bảo đảm vệ sinh và an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Tán cây hoa sữa sau khi được cắt tỉa trở nên thông thoáng, gọn gàng hơn, mật độ chùm hoa trên cành giảm đáng kể.

Trên phố Trung Hòa, công nhân tiến hành cắt tỉa những chùm hoa sữa tập trung dày trên tán cây. Với 139 cây thuộc diện cắt tỉa, đây cũng là một trong những điểm triển khai trọng tâm, hướng tới hạn chế mùi hương nồng, cải thiện môi trường sống và giữ gìn cảnh quan đô thị.

Đợt cắt tỉa được triển khai đến hết ngày 20/10 trên 13 tuyến đường, phố có mật độ cây hoa sữa dày, khoảng cách trồng không hợp lý, cây nằm sát nhà dân và từng bị người dân kiến nghị xử lý do mùi hương nồng gây khó chịu, ảnh hưởng cuộc sống.

Sau chỉ đạo của lãnh đạo TP Hà Nội về rà soát cây hoa sữa trên các tuyến phố, khu vực dân cư, cải thiện môi trường sống, đảm bảo sức khỏe của người dân, ngày 15/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ triển khai các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm khắc phục tình trạng hoa sữa trồng quá dày, gây mùi hương nồng, ảnh hưởng sinh hoạt người dân. Trước mắt, các đơn vị rà soát những tuyến phố, khu dân cư gần nhà ở, trường học, bệnh viện và nơi có nhiều kiến nghị để đánh giá mức độ ảnh hưởng, thực hiện cắt tỉa chùm hoa tại vị trí cần thiết, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, an toàn cho cây và môi trường. Về lâu dài, thành phố khảo sát số lượng, vị trí, mật độ và tình trạng sinh trưởng của cây để đề xuất điều chỉnh phù hợp từng khu vực; nghiên cứu dịch chuyển một phần cây ở nơi mật độ quá dày, trồng bổ sung hoặc thay thế bằng loại cây phù hợp. Việc thực hiện phải hài hòa giữa cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe người dân với gìn giữ nét đặc trưng của hoa sữa Hà Nội, không dịch chuyển, thay thế đồng loạt khi chưa có đủ căn cứ.

Mai Thu