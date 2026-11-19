Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội đã làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T nhằm trao đổi về các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời xác định định hướng hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm công nghệ trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, ông Vương Anh Đức, Giám đốc Khối Công nghệ thông tin Tập đoàn T&T cho biết, doanh nghiệp xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng cho tăng trưởng.

Trong 3 năm tới, Tập đoàn đặt mục tiêu xây dựng nền tảng số thống nhất, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản trị, điều hành và kinh doanh, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu tập trung, kết nối các đơn vị thành viên.

Với hoạt động trên nhiều lĩnh vực, T&T đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ tháo gỡ 6 nhóm khó khăn liên quan đến cơ chế thử nghiệm công nghệ mới; chính sách ưu đãi đầu tư công nghệ; kết nối dữ liệu và phát triển nền tảng số; đào tạo nhân lực công nghệ; chuyển giao công nghệ; thủ tục và tiêu chuẩn công nghệ.

Tập đoàn cũng mong muốn tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học và nhà khoa học trong, ngoài nước để giải quyết những bài toán thực tiễn từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các nhiệm vụ nghiên cứu được định hướng gắn với sản phẩm cụ thể, có khả năng ứng dụng trong hệ thống doanh nghiệp và tiến tới thương mại hóa.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đề xuất hợp tác với Thành phố phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ dùng chung, gồm trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm thử nghiệm thuốc sinh học. T&T cũng bày tỏ mong muốn được hỗ trợ cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), đào tạo nhân lực, chuyên gia công nghệ và tham gia các quỹ phát triển công nghệ, quỹ đầu tư mạo hiểm, mô hình hợp tác công tư.

Hà Nội kết nối chuyên gia, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công nghệ

Trao đổi tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết sẽ hỗ trợ T&T tiếp cận các cơ chế, chính sách hiện hành của Thành phố.

Cụ thể, Sở hướng dẫn quy trình, thủ tục đăng ký thử nghiệm có kiểm soát theo danh mục lĩnh vực ưu tiên; phổ biến chính sách hỗ trợ nghiên cứu và phát triển, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển hạ tầng nghiên cứu và quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo các Nghị quyết số 24, 25. Đồng thời, hỗ trợ Tập đoàn xây dựng đề xuất nhiệm vụ gắn với những bài toán lớn của Thành phố.

Đối với lĩnh vực dữ liệu, nền tảng số và an toàn thông tin, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị chuyên môn hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật, kết nối và chia sẻ dữ liệu theo quy định. Về nhân lực, doanh nghiệp được hỗ trợ kết nối với các viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia trong lĩnh vực AI, dữ liệu, an ninh mạng, tự động hóa và công nghệ chuyên ngành; đồng thời tiếp cận các chính sách đào tạo, thu hút chuyên gia.

Sở cũng sẽ kết nối doanh nghiệp với các đối tác thông qua Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội và hướng dẫn các chính sách hỗ trợ chuyển giao công nghệ.

Thành phố mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm từng bước giúp doanh nghiệp làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ của thành phố (Ảnh: Hữu Thắng).

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang ghi nhận định hướng đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn T&T. Ông mong muốn doanh nghiệp phát huy vai trò của một tập đoàn lớn, chủ động đặt ra những bài toán thực tiễn từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó kết nối cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô và góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước.

Theo ông Cù Ngọc Trang, T&T có thể trở thành đầu mối kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học và đội ngũ nhà khoa học trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y dược, năng lượng, logistics, trí tuệ nhân tạo... để cùng nghiên cứu, đề xuất giải pháp cho những vấn đề đặt ra từ thực tiễn doanh nghiệp.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cũng lưu ý, việc tiếp nhận, mua công nghệ từ nước ngoài có thể giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai. Tuy nhiên, nếu phụ thuộc vào nguồn công nghệ nhập khẩu, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc chủ động thích ứng trước những thay đổi nhanh chóng của công nghệ, đồng thời hạn chế khả năng gắn kết lâu dài với hệ sinh thái nghiên cứu và phát triển trong nước.

Vì vậy, Thành phố mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua kết nối các nhà khoa học đầu ngành, viện nghiên cứu, trường đại học và hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu. Qua đó, từng bước giúp doanh nghiệp làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Thành phố.

Việc tăng cường hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ đưa kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội cho đổi mới sáng tạo, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.