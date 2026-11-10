Hà Nội đóng hai lối xuống nút giao Cổ Linh phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, việc điều chỉnh giao thông được triển khai trên tuyến đường đê Xuân Quan - Long Biên, thuộc địa bàn các phường Long Biên và Bồ Đề, nhằm phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng đường Cổ Linh - Hồng Tiến, thuộc nút giao đường Cổ Linh với cầu Trần Hưng Đạo.

Vị trí kết nối cầu Trần Hưng Đạo với đường Nguyễn Văn Linh có điểm đầu ở khu vực giao cắt đường đê Long Biên - Xuân Quan - Cổ Linh.

Cụ thể, thành phố tổ chức rào chắn cố định toàn bộ mặt đường tại hai vị trí kết nối đường đê Xuân Quan - Long Biên, gồm lối xuống nút giao Lâm Du - Cổ Linh và lối xuống nút giao Bát Khối - Cổ Linh.

Để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, phương án rào chắn sẽ được triển khai thử trong 2 ngày kể từ ngày có thông báo hướng dẫn tổ chức giao thông. Qua thời gian này, các đơn vị liên quan sẽ đánh giá tình hình thực tế, kịp thời phát hiện và điều chỉnh những bất cập trước khi triển khai rào chắn chính thức, nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc.

Đối với các phương tiện lưu thông trên đường đê Xuân Quan - Long Biên có nhu cầu đi đường Cổ Linh và đường Bát Khối, lộ trình thay thế được tổ chức như sau: đường đê Xuân Quan - Long Biên - đường Trần Đăng Khoa - đường Cổ Linh - đường Bát Khối - đường đê Xuân Quan - Long Biên và ngược lại.

Phương án điều chỉnh giao thông được áp dụng từ ngày 11/11/2026 đến khi có thông báo thay thế.

Để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại, lực lượng chức năng sẽ phối hợp hướng dẫn, điều tiết phương tiện tại khu vực rào chắn, nhất là trong các khung giờ cao điểm sáng và chiều. Hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn cũng được bổ sung để người tham gia giao thông chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Cùng với đó, luồng tuyến xe buýt qua khu vực sẽ được điều chỉnh phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới.

Người dân khi lưu thông qua khu vực đường đê Xuân Quan - Long Biên, đặc biệt tại hai nút giao Lâm Du - Cổ Linh và Bát Khối - Cổ Linh, cần chú ý hệ thống biển báo, chủ động lựa chọn hướng đi thay thế để tránh ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông.