Sự kiện năng lượng toàn cầu đầu tiên tại Hà Nội, tháng 5/2027, dự kiến đón 800 đơn vị trưng bày, 30.000 khách và mở kênh huy động vốn cho ngành điện.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu tại lễ công bố GEEC 2027.

Kênh kết nối vốn cho ngành Điện

Ngày 17/11, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), thành viên Tập đoàn Vingroup, cùng dmg events công bố Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam 2027 (GEEC 2027). Sự kiện diễn ra từ ngày 26 đến 28/5/2027 tại VEC, Hà Nội, với thông điệp “Kiến tạo tương lai năng lượng châu Á”. Ban tổ chức dự kiến đón hơn 800 đơn vị trưng bày, 450 diễn giả, 120 phiên hội thảo và khoảng 30.000 khách tham quan. Lần đầu tiên Hà Nội tổ chức một triển lãm và hội nghị năng lượng ở quy mô toàn cầu.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã đặt ra nhiều định hướng lớn. Trong đó có đa dạng hóa nguồn cung, phát triển đồng bộ nguồn điện với hạ tầng truyền tải, nâng cao năng lực công nghệ và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Để làm được những việc này, từ nay đến năm 2030, Việt Nam cần huy động khoảng 136 tỷ USD cho nguồn điện và lưới điện truyền tải, cùng với công nghệ và năng lực quản trị từ nhiều đối tác. “Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu 2027 chính là nền tảng giải pháp thiết thực để huy động nguồn vốn đầu tư cho ngành điện trong giai đoạn tới”, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài nói.

Với vai trò cơ quan đồng hành, Bộ Công Thương kỳ vọng sự kiện sẽ trở thành thêm một kênh trao đổi thông tin và chính sách giữa đối tác quốc tế, doanh nghiệp và chuyên gia trong, ngoài nước. Theo Thứ trưởng, không gian kết nối này sẽ giúp doanh nghiệp Việt tìm được đối tác phù hợp, từ đó nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng nhân lực và khả năng tham gia chuỗi cung ứng. Ông đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp năng lượng chủ động tham gia và đồng hành cùng sự kiện.

Tại buổi lễ, 4 tập đoàn năng lượng quốc gia gồm EVN, Petrovietnam, TKV và Petrolimex đã thực hiện nghi thức trở thành đơn vị đồng hành chủ chốt của GEEC 2027.

Ông Geoff Dickinson, Tổng giám đốc toàn cầu dmg events.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vingroup, cho biết GEEC 2027 mở đầu chuỗi triển lãm, hội nghị quốc tế trong các lĩnh vực trọng điểm mà tập đoàn dự kiến tổ chức tại VEC trong năm 2027. Vingroup cũng đang tham gia ngành năng lượng qua các dự án phát triển nguồn điện, hạ tầng trạm sạc xe điện và giải pháp lưu trữ, nên thấy rõ dư địa hợp tác giữa doanh nghiệp Việt và đối tác quốc tế còn rất lớn.

“Chúng tôi hy vọng thông điệp ‘Kiến tạo tương lai năng lượng châu Á’ sẽ được hiện thực hóa bằng những chương trình hợp tác và dự án đầu tư thiết thực sau sự kiện”, ông Quang chia sẻ.

Mạng lưới năng lượng quốc tế hướng về Hà Nội

Theo ông Geoff Dickinson, Tổng giám đốc toàn cầu dmg events, nhu cầu năng lượng thế giới sẽ còn tăng mạnh khi dân số dự kiến tăng từ 8,2 tỷ người năm 2024 lên 9,7 tỷ người vào năm 2050, theo dự báo của Liên Hợp Quốc. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính Đông Nam Á sẽ chiếm gần 1/5 tổng nhu cầu năng lượng toàn cầu từ nay đến năm 2035. Riêng Việt Nam sẽ có thêm gần 12 triệu người chuyển đến sống ở đô thị vào năm 2050, tức tăng gần 30%, kéo theo nhu cầu điện rất lớn cho nhà ở, bệnh viện và giao thông.

Ông Dickinson cho biết dmg events đã mở văn phòng tại Việt Nam và ký hợp tác toàn diện với Vingroup, VEC. Đơn vị này có 14 văn phòng, tổ chức sự kiện tại hơn 30 quốc gia, với hơn 100 sự kiện mỗi năm, trong đó có 33 sự kiện năng lượng thuộc nhóm lớn nhất thế giới như ADIPEC (Abu Dhabi) và Gastech. Ông đánh giá việc bốn tập đoàn năng lượng quốc gia cùng đồng hành ngay từ kỳ đầu gửi tín hiệu tích cực tới giới đầu tư.

“Việt Nam đã sẵn sàng cho các hoạt động đầu tư kinh doanh, và các doanh nghiệp năng lượng hàng đầu của Việt Nam đã sẵn sàng hợp tác với các đối tác quốc tế”, ông Dickinson cho biết.

Ông Christopher Hudson, Chủ tịch toàn cầu dmg events phát biểu tại sự kiện.

Ông Christopher Hudson, Chủ tịch toàn cầu dmg events, cho biết kỳ đầu tiên sẽ dùng 6 sảnh trưng bày, tương đương một nửa diện tích VEC, và phần hội nghị dự kiến thu hút hơn 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế. Không gian triển lãm chia thành các khu vực điện, khí đốt, năng lượng tái tạo và giao thông xanh. Các phân khu bao trùm từ nguồn điện, lưới điện, LNG, tài chính dự án, lưu trữ năng lượng đến hạ tầng xe điện, điện khí hóa, AI và số hóa. Ngoài ra còn có khu trưng bày quốc gia, không gian đổi mới sáng tạo, Không gian Thế hệ trẻ và Câu lạc bộ Năng lượng Toàn cầu.

Bên cạnh triển lãm, sự kiện có Hội nghị Chiến lược dành cho nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp, tập trung vào an ninh nguồn cung, khơi thông dòng vốn, số hóa, điện khí hóa và hệ thống điện linh hoạt. Hội nghị Chuyên ngành là nơi kỹ sư, chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất điện, lưới điện, LNG, năng lượng tái tạo và công nghệ mới. Chương trình còn có các phiên bàn tròn cấp cao và hoạt động kết nối doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam - GEEC 2027 diễn ra từ ngày 26 đến 28/5/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Ông Hudson dẫn chứng ADIPEC vừa tổ chức hai tuần trước đã thu hút 50 bộ trưởng năng lượng, 400 CEO, 2.500 đơn vị trưng bày và 240.000 lượt khách, với giá trị giao dịch khoảng 67 tỷ USD. Theo ông, an ninh năng lượng gắn liền với tăng trưởng và ổn định kinh tế.

“Chung tay cùng nhau, chúng ta có thể đưa Hà Nội trở thành điểm đến toàn cầu mới của ngành năng lượng vào năm 2027”, ông Hudson nói.

VEC và dmg events đặt mục tiêu đưa GEEC trở thành sự kiện thường niên của thị trường năng lượng, góp phần nâng cao năng lực ngành điện và năng lượng tái tạo trong nước.