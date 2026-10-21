Hà Nội đón mưa dông giải nhiệt nắng nóng dài ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang tồn tại trên khu vực các phường/xã: Ứng Hòa, Chuyên Mỹ. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm

Cảnh báo từ nay đến 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường/xã: Hòa Xá, Hường Sơn, Phú Xuyên, Đại Xuyên và các khu vực khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Chiều nay Hà Nội đón mưa dông. Ảnh: PV

Về thời tiết trên biển, hiện nay (21/10), vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây của khu vực Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Đêm 21/10 và ngày 22/10, phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật 8-9; riêng vùng biển phía Đông Bắc từ ngày mai mạnh lên cấp 8-9, giật cấp 10-11; biển động rất mạnh. Sóng biển cao 3,0-5,0; riêng vùng biển phía Đông Bắc ngày mai 4,0-6,0m.

Ngoài ra, đêm 21/10 và ngày 22/10, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây của khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Cảnh báo đêm 22/10 và ngày 23/10, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, riêng phía Đông Bắc cấp 8-9, giật cấp 10-11; sóng biển cao 3,0-5,0m, riêng vùng biển phía Đông Bắc 4,0-6,0m; biển động rất mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông cấp 2, riêng vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.