Hà Nội đón mùa cúc họa mi

Tháng Mười Một về, Hà Nội bắt đầu đón những đợt gió lạnh đầu mùa. Nắng không còn rực rỡ mà mỏng nhẹ như một lớp tơ vàng vương trên mái ngói cũ, những ô cửa sổ và mặt hồ xanh thẳm. Giữa phố phường đang chuyển mình sang đông, cúc họa mi lại xuống phố. Những bông hoa trắng nhỏ xinh, nhụy vàng, theo những chiếc xe đạp len qua từng con đường, ngõ nhỏ, mang đến cho Hà Nội một vẻ dịu dàng rất riêng.

Tôi vẫn nghĩ, mỗi thành phố đều có một mùa khiến người ta thương nhớ. Với tôi, mùa khiến Hà Nội trở nên đáng nhớ nhất có lẽ là những ngày tháng Mười Một, khi cúc họa mi bắt đầu xuất hiện trên khắp các nẻo đường. Loài hoa chẳng kiêu sa, cũng không rực rỡ sắc màu, chỉ có những cánh trắng mỏng manh ôm lấy nhụy vàng giản dị. Vậy mà cứ đến mùa, người ta lại muốn dừng chân, chọn một bó hoa mang về, hoặc đơn giản chỉ đứng ngắm thật lâu giữa dòng người xuôi ngược.

Mùa cúc họa mi năm ấy, tôi đến Hà Nội từ miền Trung nắng gió, mang theo chiếc vali nhỏ và nhiều háo hức. Anh đón tôi ở sân ga. Cuộc gặp gỡ ban đầu khá giản dị, vừa đủ để hai người nhớ mặt, nhớ tên. Sau chuyến đi, mỗi người lại trở về với công việc và cuộc sống riêng. Những tin nhắn ban đầu còn thưa thớt, rồi dần dần trở thành những cuộc trò chuyện dài hơn.

Anh kể tôi nghe về một buổi sáng Hà Nội phủ sương, một chiều mưa trên phố cũ, về những hàng cây đang thay lá và những con đường anh vẫn đi qua mỗi ngày. Còn tôi gửi anh hình ảnh biển quê nhà, những con đường ngập nắng và khoảng trời xanh nhìn từ hiên nhà. Có những ngày bận rộn, giữa bao nhiêu công việc không tên, điện thoại bất chợt sáng lên với một lời hỏi han giản dị. Chỉ vậy thôi mà lòng cũng vui hơn đôi chút.

Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu nhớ Hà Nội qua những câu chuyện của anh. Có lẽ, một thành phố sẽ trở nên gần gũi hơn khi ở đó có một người để ta nghĩ đến, một người khiến những điều bình thường của thành phố ấy cũng trở thành điều đáng mong chờ.

Rồi tháng Mười Một năm sau, tôi có dịp trở lại Hà Nội. Lần này, chúng tôi có nhiều thời gian hơn để cùng nhau đi qua những con phố, ngắm nhìn mùa hoa mà trước đó tôi chỉ được biết qua lời kể của anh.

Sáng hôm ấy, thành phố vừa thức giấc. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh qua những con đường còn vương hơi lạnh. Gần Hồ Tây, tôi bắt gặp một chiếc xe đạp chở đầy hoa. Những bó cúc họa mi trắng muốt tràn khỏi chiếc giỏ mây, khẽ nghiêng theo từng vòng bánh xe. Hình ảnh ấy khiến tôi thích thú đến mức bảo anh dừng lại. Tôi đứng bên đường nhìn theo chiếc xe hoa cho đến khi nó khuất sau hàng cây.

Chúng tôi ghé thăm một vườn cúc bên khoảng hồ yên tĩnh. Những luống hoa nối nhau dưới nền trời xanh nhạt, bông nở xen lẫn những nụ nhỏ còn e ấp. Vài cô gái trong tà áo dài đang tìm góc chụp ảnh. Tiếng cười nói thoảng qua rồi tan vào gió. Tôi đi chậm giữa những luống hoa, thích những cành có cả nụ lẫn bông, thích những cánh hoa hơi nghiêng về phía nắng.

Anh lặng lẽ đi phía sau, thỉnh thoảng lại đưa máy ảnh lên. Tôi chẳng mấy bận tâm mình có bao nhiêu tấm hình đẹp, chỉ nhớ buổi sáng hôm ấy gió rất nhẹ, nắng vừa đủ ấm và những bông hoa cứ lay động quanh mình. Có lúc tôi cúi xuống ngắm một nhành cúc, nghe tiếng anh gọi khẽ. Khi quay lại, bắt gặp ánh mắt anh, tôi bỗng thấy mình bối rối, như một cô gái vừa chợt nhận ra những rung động đang lớn dần trong lòng.

Buổi trưa, chúng tôi tìm một quán cà phê nhỏ bên Hồ Tây. Quán có ban công nhìn ra mặt nước mênh mang. Tôi gọi một tách trà nóng, còn anh vẫn chọn cà phê đen như lần trước. Gió từ hồ thổi vào mang theo hơi lạnh. Một chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ trôi qua, để lại phía sau những vòng sóng loang dần.

Chúng tôi kể cho nhau nghe những câu chuyện còn dang dở. Tôi nhắc về miền Trung, về những ngày mưa kéo dài và con đường ven biển lộng gió. Anh kể chuyện Hà Nội, những buổi sáng đi làm qua phố, những chiều tan tầm đông nghịt người. Những điều tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt, qua lời kể của mỗi người lại trở nên gần gũi và đáng nhớ.

Nhìn mặt hồ lăn tăn sóng, tôi chợt nhận ra có những nơi mình muốn quay trở lại không hẳn chỉ vì cảnh đẹp. Đôi khi, lý do đơn giản là bởi ở đó có một người khiến những ngày bình thường trở nên khác biệt. Anh cúi nhìn tách cà phê, còn tôi im lặng bên tách trà đã vơi. Giữa chúng tôi dường như có những điều cả hai đều cảm nhận được, nhưng chưa ai muốn gọi thành tên.

Tôi nghĩ, tình cảm cũng giống như một mùa hoa. Có những rung động không thể vội vàng, cần thời gian để nảy nở và đơm bông. Cũng như cúc họa mi, phải đợi những ngày đầu đông mới khoe sắc, có lẽ những điều đẹp đẽ trong lòng người cũng cần một khoảng lặng để được nhận ra.

Chiều hôm ấy, chúng tôi cùng đi qua những con phố cổ. Những mái nhà cũ nép bên nhau, ô cửa sổ khép hờ, mùi bánh nướng thơm từ một cửa hàng nhỏ lan ra tận vỉa hè. Trên phố, những chiếc xe chở hoa vẫn nối nhau đi qua. Tôi dừng lại bên một gánh hoa, chọn một bó cúc họa mi mang về. Người bán hàng cẩn thận buộc những cành hoa bằng sợi dây nhỏ. Tôi nâng bó hoa trong tay, ngắm những cánh trắng mỏng manh khẽ rung theo gió.

Anh đứng bên cạnh, hỏi tôi có thích không. Tôi mỉm cười gật đầu. Thật ra, tôi thích cả buổi chiều ấy, thích con phố đang lên đèn, thích cái lạnh vừa đủ để người ta muốn đi gần nhau hơn. Và có lẽ, tôi cũng thích cảm giác được cùng một người đi qua những điều bình dị như thế.

Ngày rời Hà Nội, trời lạnh hơn. Những chiếc xe chở hoa vẫn rong ruổi trên phố, sắc trắng cúc họa mi thấp thoáng qua ô cửa kính như một lời chào của thành phố. Anh tiễn tôi ra sân bay. Trước lúc chia tay, anh nhắc đến mùa hoa năm sau, như một lời hẹn còn để ngỏ. Tôi khẽ gật đầu. Một câu trả lời nhẹ tênh, vậy mà trong lòng lại có chút xao động.

Trên đường ra sân bay, tôi nhìn qua ô cửa kính. Những hàng cây lùi dần, những mái nhà thấp thoáng sau làn sương. Bó cúc họa mi nằm bên chiếc vali, những cánh hoa khẽ rung theo nhịp xe. Ngoài kia, nắng đã lên. Tôi mang về một bó hoa, vài tấm ảnh và một lời hẹn chưa biết bao giờ mới thành hiện thực. Chuyến đi chỉ kéo dài vài ngày, vậy mà khi trở về, trong lòng tôi dường như đã có thêm một miền thương nhớ.

Tôi từng nghĩ cúc họa mi đẹp bởi sắc trắng tinh khôi, bởi vẻ mong manh giữa những ngày đầu đông. Nhưng rồi tôi hiểu, một mùa hoa trở nên đáng nhớ không chỉ bởi những gì ta nhìn thấy, mà còn bởi những điều đã xảy ra trong lúc ta ngắm hoa. Một cuộc gặp gỡ, một ánh mắt dừng lâu hơn thường lệ, một lời hỏi han giữa ngày bận rộn, hay một chỗ ngồi bên hồ có người cùng mình ngồi lại. Những điều nhỏ bé ấy, khi đã đi qua, mới nhận ra chúng âm thầm ở lại trong lòng mình từ lúc nào.

Mùa hoa nào rồi cũng qua. Cúc họa mi sẽ tàn, gió heo may nhường chỗ cho những ngày đông rét buốt, Hà Nội rồi lại đón những mùa hoa khác. Tôi vẫn trở về với miền Trung nắng gió, với những con đường quen thuộc và công việc thường ngày. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, đôi khi chẳng kịp cho người ta ngoái nhìn những điều vừa đi qua.

Thế nhưng, mỗi khi tháng Mười Một trở lại, nhìn thấy những chiếc xe chở đầy cúc trắng trên phố, tôi lại nhớ Hà Nội. Nhớ mặt Hồ Tây trong buổi trưa se lạnh, nhớ quán cà phê nhỏ bên hồ, nhớ dáng anh lặng lẽ đứng phía sau khi tôi mải mê ngắm những luống hoa. Và hơn hết, tôi nhớ lời hẹn về một mùa hoa năm sau.

Có những mùa hoa đã khép lại mà vẫn tiếp tục nở trong ký ức. Có những cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng đủ để một thành phố trở thành miền thương nhớ. Tôi vẫn thích cúc họa mi, bởi từ mùa hoa năm ấy, loài hoa nhỏ bé đã mang đến cho tôi một lý do dịu dàng để nhớ về Hà Nội, nhớ một người và mong chờ ngày gặp lại.

Dương Ánh