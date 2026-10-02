Hà Nội dồn lực khai thác các dư địa tăng trưởng trong quý IV

Ngày 2/10, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp UBND Thành phố thường kỳ tháng 10, xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền của tập thể UBND Thành phố.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng đánh giá tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô đang có xu hướng tích cực qua từng quý, trong đó quý III ghi nhận mức tăng trưởng cao.

Theo ông Thắng, kết quả này cho thấy những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và tác động tích cực từ các cơ chế, chính sách mới. Tuy nhiên, kết quả hiện tại chưa bảo đảm chắc chắn cho mục tiêu tăng trưởng hai con số cả năm 2026.

Do đó, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị không chủ quan, tiếp tục quyết tâm cao hơn trong quý IV và quyết tâm cao hơn để đạt mục tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp UBND Thành phố thường kỳ tháng 10 (Ảnh: Viết Thành).

Tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh dự án

Theo Chủ tịch UBND Thành phố, dư địa lớn nhất để tạo động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm nằm ở lĩnh vực đầu tư và xây dựng.

Thời gian qua, Hà Nội đã tập trung chuẩn bị đầu tư, thực hiện phân cấp. Trong quý IV, thành phố cần đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, thúc đẩy triển khai các dự án để tạo ra giá trị thực tế cho nền kinh tế.

Ông Thắng cho rằng, giải phóng mặt bằng dù chưa trực tiếp được tính vào tăng trưởng nhưng khi người dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, nguồn lực này sẽ được đưa trở lại nền kinh tế. Vì vậy, cần có phương pháp thống kê phù hợp để phản ánh đầy đủ tác động của hoạt động này.

Cùng với đó, giải ngân đầu tư công phải đi vào giá trị vật chất, nguyên vật liệu và khối lượng xây dựng thực tế. Đây là một trong những động lực quan trọng phục vụ tăng trưởng quý IV.

Đối với đầu tư ngoài ngân sách, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, Hà Nội đang có nguồn lực lớn từ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và những dự án đã hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư. Nếu được triển khai đúng tiến độ, nhóm dự án này sẽ tạo động lực quan trọng cho ngành xây dựng.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận (Ảnh: Hữu Thắng).

Thành phố đã rà soát 341 dự án, trong đó gần 50 dự án được tháo gỡ, hoàn thiện các thủ tục cơ bản để tiếp tục triển khai; khoảng 150 dự án đang được tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện chỉ đạo của Thành phố. Đến hết tháng 10, những dự án không hoàn thiện thủ tục theo yêu cầu sẽ được xem xét thu hồi.

Động thái này nhằm xử lý các dự án chậm triển khai, đồng thời tạo điều kiện để những dự án đủ điều kiện sớm trở lại triển khai thực tế, qua đó huy động nguồn lực cho phát triển.

Đánh giá thực chất hiệu quả các cơ chế đặc thù

Liên quan việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo Luật Thủ đô năm 2026, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu đánh giá thực chất hiệu quả sau thời gian triển khai.

Theo ông, một cơ chế, chính sách chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi giúp dự án triển khai nhanh hơn, huy động được nhiều nguồn lực hơn, đồng thời giảm thời gian và thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Với một số dự án lớn, các cơ chế mới đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, cần tiếp tục đánh giá việc các cơ chế, chính sách của Luật Thủ đô và các nghị quyết của HĐND thành phố đã thực sự đi vào các dự án quy mô nhỏ, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống thường ngày của người dân hay chưa.

"Luật Thủ đô phải thực sự đi sớm hơn, hiệu quả hơn, có tác động đến tất cả mọi người", Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá việc thực thi các cơ chế, chính sách đặc thù của Thủ đô.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành bám sát Chỉ thị 17/CT-UBND, rà soát cụ thể các chỉ tiêu tăng trưởng của từng ngành.

Những ngành đã đạt yêu cầu cần tiếp tục duy trì; những ngành chưa đạt phải tăng cường giải pháp, bổ sung chỉ tiêu và nhiệm vụ cho những tháng còn lại.

Cơ quan thống kê được yêu cầu phối hợp với các đơn vị rà soát, cập nhật số liệu cụ thể, làm cơ sở giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương.

Chủ tịch UBND Thành phố đặc biệt lưu ý việc tính đúng, tính đủ và chính xác các yếu tố đóng góp vào tăng trưởng. Theo ông, một số báo cáo hiện mới phản ánh tổng mức đầu tư, trong khi tổng mức đầu tư chưa đồng nghĩa với giá trị tăng trưởng thực tế.

Giá trị đầu tư phải được tính toán trên cơ sở khối lượng, tài sản và vật chất thực sự đi vào nền kinh tế.

Do đó, trong quý IV, nhất là tại cấp xã, phường, cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan thống kê để tính toán ngay từ đầu tháng, bảo đảm phản ánh đầy đủ giá trị đóng góp vào tăng trưởng, tránh tình trạng số liệu báo cáo của ngành, địa phương thấp hơn số liệu thống kê thực tế.

Tạo thêm động lực từ công thương, du lịch và đường sắt đô thị

Đối với các động lực tăng trưởng khác, nhất là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ và các ngành thuộc lĩnh vực công thương, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu tiếp tục rà soát dư địa, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp có khả năng tạo thêm giá trị trong những tháng cuối năm.

Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, ông Thắng cho rằng đây đang là mùa cao điểm, cần tiếp tục phát huy các sự kiện, lễ hội văn hóa quốc tế để thu hút khách trong nước và quốc tế, qua đó thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu đẩy nhanh triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị (Ảnh: Viết Thành).

Với nhà ở xã hội, thành phố kỳ vọng lớn vào nhóm dự án này, song số lượng dự án tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng còn thấp, ảnh hưởng đến tiến độ. Hà Nội sẽ kiến nghị Thủ tướng các giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn triển khai dự án.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy nhanh triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị. Quy hoạch hướng tuyến cơ bản đã hoàn tất, những vấn đề còn lại là cơ chế huy động vốn, hợp đồng và ứng vốn để nhà thầu triển khai.

Thành phố sẽ đặc biệt quan tâm công tác giải phóng mặt bằng tại các xã, phường có tuyến đường sắt đô thị đi qua, qua đó tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án và đóng góp vào tăng trưởng trong thời gian tới.