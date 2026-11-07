Hà Nội dồn lực giải ngân đầu tư công, bứt tốc về đích năm 2026

Những tháng cuối năm 2026, Hà Nội đang tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Nội tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2026.

Theo số liệu Sở Tài chính Hà Nội, 10 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách thành phố đạt 652.790 tỷ đồng, bằng 100,4% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 125.444 tỷ đồng. Cùng với đó, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 4,17 tỷ USD.

Kết quả trên cho thấy những chuyển biến tích cực trong công tác điều hành ngân sách, huy động nguồn lực đầu tư. Tuy nhiên, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vẫn rất lớn, nhất là đối với các dự án hạ tầng giao thông, đường sắt đô thị và công trình trọng điểm.

Theo Sở Tài chính Hà Nội, trong ba tháng còn lại, tính cả tháng 1/2027, các đơn vị phải giải ngân 86.532 tỷ đồng. Trong khi đó, việc bố trí nguồn lực tạm ứng hợp đồng cho 5 tuyến đường sắt đô thị vẫn gặp khó khăn, đòi hỏi các giải pháp tháo gỡ kịp thời để bảo đảm tiến độ triển khai.

Đáng chú ý, thành phố đang tập trung nguồn lực cho 14 dự án lớn, quan trọng, có tính chất động lực với tổng mức đầu tư khoảng 2,3 triệu tỷ đồng. Đồng thời, chỉ đạo xử lý 320 dự án đầu tư công chậm triển khai; ban hành 26 lệnh xây dựng công trình khẩn cấp với tổng mức đầu tư khoảng 101.303 tỷ đồng.

Không chỉ tập trung vào các dự án sử dụng vốn ngân sách, Hà Nội còn đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho những dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm triển khai. Trong 10 tháng, Sở Tài chính đã tham mưu chấm dứt 33 dự án; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, cho phép tiếp tục thực hiện 102 dự án và trình UBND thành phố điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 27 dự án.

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư. Đối với một số thủ tục quyết định, chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, thời gian giải quyết được rút từ 17 xuống còn 12 ngày làm việc, giảm 29,4%. Việc rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ góp phần tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Trước yêu cầu khơi thông nguồn lực đầu tư, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các Sở, ngành rà soát tiến độ từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm trễ và trách nhiệm của chủ đầu tư. Công tác giải ngân phải được theo dõi hằng ngày; trường hợp dự án chậm chuyển biến sau một tuần, các đơn vị phải trực tiếp kiểm tra hiện trường, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, tránh tình trạng vốn đã bố trí nhưng không được đưa vào thực hiện.

Tại cuộc họp với Sở Tài chính mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn lực, cơ chế, chính sách; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công. Đặc biệt, khẩn trương xử lý vướng mắc về vốn cho 5 tuyến đường sắt đô thị; rà soát nguồn thu, huy động nguồn lực xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% năm 2026.

Đối với các tuyến đường sắt đô thị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu vốn, tiến độ giải ngân, đề xuất phương án xử lý vướng mắc về tạm ứng hợp đồng, bảo đảm tiến độ triển khai.

Về lâu dài, Hà Nội định hướng xây dựng phương án tài chính tổng thể cho chương trình phát triển đường sắt đô thị, xác định nhu cầu vốn theo từng giai đoạn, khả năng cân đối ngân sách, vốn vay, vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đặc biệt, thành phố sẽ nghiên cứu đa dạng hóa nguồn lực thông qua khai thác quỹ đất, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), các khu vực nhà ga và dịch vụ gắn với đường sắt đô thị. Đây được xem là hướng đi nhằm tạo thêm nguồn lực đầu tư hạ tầng, đồng thời khai thác hiệu quả giá trị gia tăng từ phát triển đô thị.

Cùng với đẩy nhanh giải ngân, thành phố tiếp tục rà soát các nguồn thu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và dự án ngoài ngân sách, tạo điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Việc thúc đẩy giải ngân đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và khai thác các nguồn lực xã hội được xác định là những giải pháp quan trọng để Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% năm 2026.