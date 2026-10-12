Hà Nội dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng 11% năm 2026

Dự kiến thu 800.000 tỷ đồng từ đất trong giai đoạn 2026-2030

Chiều 12/10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức Hội nghị lần thứ bảy, xem xét các nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong những tháng cuối năm 2026 và thời gian tới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, sau 9 tháng, cả hệ thống chính trị thành phố phải quyết tâm cao hơn, chủ động hóa giải thách thức, chuyển hóa nguồn lực thành kết quả phát triển, góp phần hoàn thành mục tiêu năm 2026 và tạo nền tảng cho những năm tiếp theo.

Theo đồng chí Trần Đức Thắng, GRDP quý III tăng 10,02%, nhưng vẫn thấp hơn 2,52 điểm phần trăm so với kịch bản 12,54%; có 15/20 ngành chưa đạt kịch bản. Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 96% kế hoạch Trung ương giao nhưng mới đạt khoảng 70% kế hoạch thành phố giao. Vốn FDI trong 9 tháng chủ yếu là góp vốn, mua cổ phần, chưa chuyển thành năng lực sản xuất mới. Tình trạng nợ đọng nhiệm vụ, buông lỏng quản lý trong xây dựng, đất đai, phòng cháy, chữa cháy vẫn để lại những hậu quả nghiêm trọng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% trong năm 2026, GRDP quý IV phải đạt 16,55%. Bí thư Thành ủy yêu cầu rà soát từng nhiệm vụ, xác định doanh nghiệp, dự án có khả năng tạo thêm sản lượng, giá trị ngay trong năm để giao trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng lãnh đạo phụ trách. Đồng thời, thành phố phải chủ động chuẩn bị dự án, hạ tầng và nhân lực cho năm 2027 và những năm tiếp theo.

Trình bày báo cáo về tình hình tăng trưởng 9 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, thành phố kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm, không điều chỉnh giảm; tiếp tục triển khai Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2026, cập nhật kịch bản điều hành quý IV với mục tiêu tăng trưởng 16,55%. Trong đó, công nghiệp, xây dựng tăng 14,5%; dịch vụ tăng 18,42%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,77%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 11,89%.

Tám nhóm nhiệm vụ trọng tâm được xác định gồm: Tăng tốc đầu tư công và các dự án động lực; thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xuất khẩu; kích cầu thương mại, tiêu dùng, du lịch, vận tải và dịch vụ; khơi thông tín dụng, đầu tư tư nhân và thị trường bất động sản; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; kiểm soát giá cả, chi phí đầu vào; tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, hạ tầng kỹ thuật; siết chặt trách nhiệm thực thi và theo dõi tăng trưởng theo kết quả.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu báo cáo về tình hình tăng trưởng của thành phố 9 tháng đầu năm.

Báo cáo về nguồn thu ngân sách từ đất đai giai đoạn 2026-2030, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, thành phố xác định khoảng 19.325ha đất có khả năng khai thác, với tổng nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ước đạt khoảng 1,5 triệu tỷ đồng; riêng giai đoạn 2026-2030 dự kiến khoảng 800.000 tỷ đồng.

Trong tổng quỹ đất này, khoảng 7.501ha đã được sơ bộ xác định ranh giới; 695ha thuộc 452 khu đất dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất; 2.977ha thuộc 107 dự án thu hồi đất để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Ngoài ra, có khoảng 197ha thuộc 66 cơ sở cần di dời, 7.013ha liên quan đến 250 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai và 942ha tại 1.675 điểm đất thuê có thời hạn.

Giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến chuyển đổi khoảng 15.000ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, ưu tiên phục vụ các dự án lớn, công trình hạ tầng, giao thông trọng điểm và tạo quỹ đất đối ứng thanh toán các dự án BT.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Hà Nội tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 76 dự án, khu đất, với tổng diện tích khoảng 33,6ha. Tổng số tiền trúng đấu giá đạt khoảng 11.262 tỷ đồng; số thu thực tế khoảng 14.600 tỷ đồng, bao gồm cả khoản thu từ các phiên đấu giá năm 2025 chuyển sang.

Năm 2026, chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được giao là 98.575 tỷ đồng. Tính đến 9h ngày 8/10, tổng số thu đạt 98.618 tỷ đồng, bằng 100,04% chỉ tiêu. Trong đó, tiền sử dụng đất đạt 86.392,4 tỷ đồng; tiền thuê đất đạt 11.749 tỷ đồng; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 476,4 tỷ đồng. Ước tính cả năm, nguồn thu từ đất đạt khoảng 146.000 tỷ đồng.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, xử lý dự án chậm triển khai

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường, thành phố đang tập trung chỉ đạo thực hiện 72 dự án, công trình trọng điểm thuộc các lĩnh vực giao thông đường bộ, thủy lợi, thoát nước và môi trường, với tổng mức đầu tư 230.388 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2026 thành phố giao cho các dự án là 41.739 tỷ đồng. Danh mục có 7 cầu lớn qua sông Hồng, các tuyến đường vành đai, trục hướng tâm, kết nối và nút giao.

Hà Nội xác định việc thúc đẩy tiến độ dự án là nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm. Ảnh: Phạm Hùng

Đến ngày 30/9, các dự án giải ngân 33.621 tỷ đồng, đạt 80,6% kế hoạch vốn thành phố giao. Riêng giao thông đường bộ đạt 83%; nhóm cầu qua sông đạt 92,8%; đường vành đai đạt 85,7%; trục hướng tâm, kết nối và nút giao đạt 71,3%; thủy lợi, thoát nước và môi trường đạt 68,2%. Có 20 dự án giải ngân từ 98% trở lên, 12 dự án giải ngân dưới 50% và 11 dự án đã giải ngân 100%.

Đối với các dự án đầu tư công chậm triển khai, thành phố đã rà soát 342 dự án theo Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 25/3/2026. Sau khi loại các dự án trùng lặp, đã hoặc dự kiến hoàn thành và hai dự án đường sắt đô thị sử dụng vốn ODA, danh mục còn 320 dự án. Trong đó, 54 dự án được đề xuất dừng, chấm dứt thực hiện, với tổng mức đầu tư 6.153 tỷ đồng; 76 dự án tạm dừng bố trí vốn để rà soát, tổng mức đầu tư 15.207 tỷ đồng; 190 dự án tiếp tục thực hiện, tổng mức đầu tư 75.592 tỷ đồng.

Với 341 dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm triển khai, thành phố đã xử lý dứt điểm 71 dự án, gồm 21 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng; 33 dự án chấm dứt hoạt động đầu tư hoặc thu hồi quyết định giao đất; 17 dự án đã khởi công. Ngoài ra, 102 dự án đã tháo gỡ vướng mắc, được phép tiếp tục thực hiện, hoàn thiện thủ tục; 15 dự án tạm dừng để rà soát theo bản án, kết quả giải quyết của cơ quan tư pháp hoặc quy hoạch được phê duyệt.

Trong 153 dự án còn lại, 68 dự án đã được đánh giá sơ bộ tính khả thi để xem xét tiếp tục triển khai hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư; 85 dự án tiếp tục được rà soát trong tháng 10/2026.

Đối với 191 dự án do các sở, ngành và xã, phường cập nhật, bổ sung, thành phố đã xác định phương án xử lý đối với 96 dự án. Các dự án còn lại đang được hoàn thiện hồ sơ, làm rõ tình trạng pháp lý và nguyên nhân chậm triển khai để xác định phương án xử lý trước ngày 15/12/2026.

Hà Nội xác định việc thúc đẩy tiến độ dự án, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và nâng cao trách nhiệm thực thi là những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và tạo nền tảng cho giai đoạn tiếp theo.