Hà Nội đón Lễ hội Kanagawa lần thứ 7

Các đại biểu Việt Nam và Nhật Bản nắm tay nhau trong nghi thức khai mạc Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội năm 2026. Ảnh: Lê Hải

Ngày 14-11, chính quyền tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc Lễ hội Kanagawa lần thứ 7.

Dự lễ khai mạc, về phía Nhật Bản có Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji.

Về phía Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông.

Về phía thành phố Hà Nội có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu chào mừng Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội. Ảnh: Lê Hải

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, sự kiện diễn ra trong dịp Thủ đô kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám và hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Nhật Bản hiện là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Hà Nội với tổng vốn đầu tư trực tiếp gần 15,8 tỷ USD, đồng thời là đối tác ODA lớn với 34 dự án, tổng vốn cam kết gần 3 tỷ USD, đóng góp quan trọng vào phát triển hạ tầng của Thủ đô.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, việc duy trì các hoạt động giao lưu nhân dân tạo thêm cơ hội để Hà Nội và Kanagawa mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục và đầu tư.

"Thành phố Hà Nội mong muốn cùng tỉnh Kanagawa tiếp tục mở rộng hợp tác thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục, đầu tư và giao lưu nhân dân, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai địa phương và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản", Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cùng các đại biểu dự lễ khai mạc Lễ hội Kanagawa tại Công viên Thống Nhất. Ảnh: Lê Hải

Trước đó, chiều 13-11, tại Hội thảo Xúc tiến đầu tư tỉnh Kanagawa, thành phố Hà Nội đã đề xuất mở rộng hợp tác với địa phương Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ cao và hạ tầng đô thị. Cùng ngày, Trung tâm Xúc tiến Công nghiệp tỉnh Kanagawa (KIP) khai trương văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Hoạt động giao lưu văn hóa cũng được tổ chức ở cả hai phía. Tháng 9-2026, Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa lần thứ 10 diễn ra ở thành phố Yokohama. Hai tháng sau, Hà Nội đón các chương trình nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa Nhật Bản tại Công viên Thống Nhất.

Tiết mục ca nhạc trong chương trình khai mạc Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội. Ảnh: Lê Hải

Phát biểu tại sự kiện, Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) Kuroiwa Yuji chia sẻ, Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội là dịp để người dân Việt Nam và Nhật Bản hiểu hơn về văn hóa, nghệ thuật, đời sống của mỗi quốc gia. Ông Kuroiwa Yuji tin tưởng rằng, thông qua lễ hội sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động giao lưu, góp phần củng cố tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Thống đốc Kuroiwa Yuji bày tỏ mong muốn có thêm nhiều người Việt Nam đến Kanagawa để trực tiếp tìm hiểu văn hóa và đời sống của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết lễ hội tại Hà Nội mở đầu việc triển khai bản ghi nhớ hợp tác về văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026-2029 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Kanagawa, được tổ chức ngay sau chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Lễ hội không chỉ là dịp để giới thiệu những nét đẹp về văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và du lịch của tỉnh Kanagawa đến với người dân Việt Nam, mà còn trở thành không gian gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và kết nối giữa nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Lê Hải

"Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của tỉnh Kanagawa trong việc thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác với Việt Nam, đặc biệt thông qua việc mở Văn phòng xúc tiến thương mại - công nghiệp tỉnh Kanagawa tại Hà Nội mới đây", Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Chia sẻ tại buổi lễ, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho hay, Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội năm nay đã bước sang kỳ tổ chức thứ 7 và ngày càng thu hút sự quan tâm của công chúng. Đại sứ Ito Naoki nhấn mạnh vai trò của các địa phương trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, hướng tới Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Nhật Bản 2027-2028.

Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội năm 2026 diễn ra trong hai ngày, 14 và 15-11 tại Công viên Thống Nhất. Trong hai ngày lễ hội, người dân và du khách có nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú như xem múa Yosakoi, thử mặc yukata, tham gia trò chơi dân gian, tìm hiểu văn hóa anime, manga...