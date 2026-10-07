Hà Nội: Đón khách trái phép quanh Bến xe Nước Ngầm, nhiều tài xế, nhà xe bị xử phạt

Ngày 7/10, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 14 vừa rà soát, phát hiện và xử lý hàng loạt tài xế, chủ doanh nghiệp vận tải hành khách do có nhiều vi phạm quanh khu vực Bến xe Nước Ngầm.

Nhà xe bị xử phạt vì sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng đón khách sai quy định.

Theo đó, ngày 6/10, khi kiểm tra chi nhánh của Công ty TNHH Thương mại Vận tải XNK Sơn Ngọc Phát (Chi nhánh Hà Nội) trên đường Cổ Mai (phường Hoàng Mai), cảnh sát phát hiện anh Đ.X.H (SN 1994, trú tại Thanh Hóa) điều khiển xe khách BKS 36H-088.xx đang đón hành khách.

CSGT làm rõ, phương tiện nêu trên là xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. Việc tổ chức đón khách tại địa điểm cố định do đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh trên các tuyến phố là hành vi vi phạm.

Với hành vi trên, lực lượng chức năng xử phạt người điều khiển phương tiện về hành vi đón khách không đúng nơi quy định, mức phạt từ 1-2 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với chủ xe là Công ty TNHH Thương mại Vận tải XNK Sơn Ngọc Phát (Chi nhánh Hà Nội), CSGT lập biên bản xử phạt từ 10-12 triệu đồng, tước phù hiệu xe hợp đồng về hành vi sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng nhưng đón khách tại địa điểm cố định khác do đơn vị kinh doanh vận tải thuê.

CSGT sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách.

Tiếp đó, tại trụ sở Bến xe Nước Ngầm, tổ công tác phát hiện và lập biên bản đối với Công ty TNHH Du lịch và Vận tải Vân Anh về hành vi sử dụng xe trung chuyển chở hành khách không đúng quy định.

Theo điểm d khoản 7, Điều 26 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt đối với hành vi vi phạm nêu trên là 11 triệu đồng.

Thời gian tới, Đội CSGT số 14 tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn.

Trong đó, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đón, trả khách không đúng quy định, sử dụng xe trung chuyển sai quy định quanh khu vực Bến xe Nước Ngầm và các tuyến đường lân cận.