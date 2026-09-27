Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5259/QĐ-UBND ngày 24/9/2026 về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, 3 thủ tục hành chính: Thủ tục “Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên”; thủ tục “Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác” và thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch được đơn giản hóa theo hướng cắt giảm thời gian giải quyết 30-50% so với thời gian quy định.