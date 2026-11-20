Hà Nội đón đợt rét sâu nhất từ đầu mùa, người dân co ro ra đường
Nhiệt độ tại Hà Nội sáng 20/11 giảm xuống 15-17°C, kèm mưa phùn và gió đông bắc khiến thời tiết rét buốt. Người dân ra đường phải mặc nhiều lớp áo, trong khi hoạt động mưu sinh ngoài trời vẫn diễn ra từ sáng sớm.
Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết trên nhiều tuyến phố Hà Nội, ngay từ sáng sớm, người dân ra đường đều trang bị áo khoác dày, khăn quàng cổ, mũ len và khẩu trang để giữ ấm. Nhiều người mặc từ hai đến ba lớp áo, trùm kín đầu, chỉ để lộ đôi mắt khi di chuyển trên đường.
Thời tiết chuyển lạnh đột ngột khiến nhịp sinh hoạt buổi sáng của người dân có phần thay đổi. Người đi làm, học sinh và những người thường xuyên di chuyển bằng xe máy đều phải chuẩn bị thêm áo ấm, áo mưa để chống lại gió lạnh và mưa phùn.
Tại các điểm chờ xe buýt, nhiều hành khách đứng nép mình trong áo khoác dày, kéo cao cổ áo, trùm kín mũ để tránh gió. Trong lúc chờ xe, không ít người liên tục xoa tay, co ro trước nền nhiệt chỉ khoảng 15 độ C.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/ha-noi-don-dot-ret-sau-nhat-tu-dau-mua-nguoi-dan-co-ro-ra-duong.html