Sáng 20/11, không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết Hà Nội chuyển rét rõ rệt. Nhiệt độ ngoài trời phổ biến 15-17 độ C, được ghi nhận là mức thấp nhất từ đầu mùa đông đến nay. Mưa phùn cùng gió đông bắc khiến cảm giác lạnh càng thêm rõ rệt.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết trên nhiều tuyến phố Hà Nội, ngay từ sáng sớm, người dân ra đường đều trang bị áo khoác dày, khăn quàng cổ, mũ len và khẩu trang để giữ ấm. Nhiều người mặc từ hai đến ba lớp áo, trùm kín đầu, chỉ để lộ đôi mắt khi di chuyển trên đường.

Thời tiết chuyển lạnh đột ngột khiến nhịp sinh hoạt buổi sáng của người dân có phần thay đổi. Người đi làm, học sinh và những người thường xuyên di chuyển bằng xe máy đều phải chuẩn bị thêm áo ấm, áo mưa để chống lại gió lạnh và mưa phùn.

Tại các điểm chờ xe buýt, nhiều hành khách đứng nép mình trong áo khoác dày, kéo cao cổ áo, trùm kín mũ để tránh gió. Trong lúc chờ xe, không ít người liên tục xoa tay, co ro trước nền nhiệt chỉ khoảng 15 độ C.

Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, đợt rét sâu còn khiến công việc của những người lao động ngoài trời thêm phần vất vả. Tại chợ Long Biên, tiểu thương và người vận chuyển hàng hóa vẫn tất bật bốc xếp, vận chuyển hàng từ sáng sớm trong điều kiện mưa phùn, gió lạnh.

Nhiều người phải mặc thêm áo khoác, áo mưa bên ngoài để giữ ấm nhưng vẫn duy trì công việc thường ngày.

Trong khi đó, quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, một số người dân vẫn duy trì thói quen tập thể dục buổi sáng. Để thích ứng với thời tiết, họ mặc áo khoác dày, đội mũ len và quàng khăn trong lúc vận động.

Tại các quán nước ven đường, một số người tranh thủ ngồi nghỉ, thu mình trong những chiếc áo khoác dày giữa tiết trời lạnh buốt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C; vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Bắc Trung Bộ phổ biến 16-18 độ C.

Riêng khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, sáng có lúc có mưa, sau không mưa. Gió đông bắc cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C, cao nhất 19-21 độ C.