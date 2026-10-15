Hà Nội đôn đốc xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai

Tại cuộc họp, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã báo cáo về tình hình xử lý 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Theo đó, tính đến ngày 15-10, có 13 dự án đã chấm dứt đầu tư và các dự án đưa ra ngoài danh sách các dự án chậm triển khai (do đã hoàn thành đầu tư xây dựng). Các sở ngành tích cực tháo gỡ vướng mắc của các dự án chậm triển khai khác.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Với sự quan tâm, chỉ đạo của thành phố, đã có 17 dự án được khởi công, xây dựng công trình. Như vậy, toàn thành phố còn 270 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai.

Trong số này, 96 dự án do các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường chủ trì. Hiện, các đơn vị đã giải quyết xong vướng mắc, đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.

15 dự án tạm dừng thực hiện để rà soát. 159 dự án còn lại, đã xác định cụ thể hướng giải quyết các khó khăn, vướng mắc, thời gian hoàn thành và giao nhiệm vụ cụ thể đến từng sở, ngành.

Đối với 191 dự án chậm triển khai mới phát sinh, đến nay sác Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính đã chủ trì rà soát cập nhật thông tin và xác định hướng xử lý, phương án giải quyết đối với 96/191 dự án.

Đối với 95 dự án còn lại, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Tài chính đang tiếp tục rà soát, phân loại đề xuất phương án xử lý đối với từng dự án, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo.

Đại diện sở ngành báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường nhấn mạnh, việc xử lý các dự án chậm triển khai được Thành ủy - UBND thành phố đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao. Đây cũng là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực về đất đai.

Hiện nay, các dự án chậm triển khai đã được phân tách ra thành các nhóm để xử lý. Thời gian giải quyết cũng được thành phố ấn định cụ thể. Điều này thể hiện quyết tâm rất cao của thành phố trong xử lý các dự án chậm triển khai.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị các sở ngành tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc liên quan đến 270 dự án trong tháng 10-2026. Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý 191 dự án mới phát sinh.

“Nhiệm vụ này giải quyết nhiều vấn đề xã hội, là động lực quan trọng cho tăng trưởng của Thủ đô. Do đó, các sở ngành, địa phương cần quyết tâm cao nhất, thực hiện bảo đảm tiến độ được giao”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường, Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi tối đa để giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án chậm triển khai. Dù vậy, thành phố cũng kiên quyết chấm dứt các dự án trây ì.

“Nếu dự án đủ cơ sở pháp lý nhưng không triển khai thì thành phố sẽ kiên quyết thu hồi, bàn giao lại cho địa phương và các sở ngành tiến hành đấu giá để khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu cho ngân sách”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường chỉ đạo.

Thành phố sẽ tổ chức giao ban hằng tuần để kiểm đếm tiến độ, gắn trách nhiệm của giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường với kết quả xử lý từng dự án chậm triển khai. Đồng thời, công khai danh mục dự án, chủ đầu tư chậm thực hiện và kiên quyết thu hồi đối với những trường hợp trây ì, không triển khai.