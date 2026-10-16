Hà Nội: Đôn đốc tháo dỡ rào chắn tại 62 điểm ảnh hưởng giao thông

Trên địa bàn thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều dự án phải rào chắn gây ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân. Ảnh: Tuấn Lương

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Ban Chỉ đạo, đơn vị tiếp tục triển khai các nhiệm vụ xử lý 5 điểm nghẽn, trong đó tập trung vào ùn tắc giao thông và úng ngập đô thị.

Đối với lĩnh vực giao thông, Sở đẩy mạnh các giải pháp quản lý quy hoạch, đầu tư và khai thác kết cấu hạ tầng, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại thực tế. Trong đó, việc đôn đốc tiến độ các công trình, sớm tháo dỡ rào chắn tại những vị trí ảnh hưởng lớn đến lưu thông được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Cùng với yêu cầu đẩy nhanh thi công, Sở tăng cường điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, phân luồng phương tiện phù hợp với tình hình thực tế, vừa bảo đảm điều kiện thi công, vừa hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu tại các dự án, nhất là công trình triển khai theo lệnh khẩn cấp. Các yêu cầu về tiến độ, chất lượng, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị cũng được chú trọng, góp phần giảm tác động của hoạt động thi công đến đời sống người dân.