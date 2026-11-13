Hà Nội đôn đốc giải quyết vướng mắc mặt bằng tại các dự án cầu trọng điểm

Công tác giải phóng mặt bằng làm cầu cầu Tứ Liên được tiến hành ngay sau khi các hộ thuộc diện di dời hoàn trả mặt bằng. Ảnh: Quốc Lũy - TTXVN

Dù đã hoàn thành bàn giao toàn bộ diện tích giải phóng mặt bằng, các dự án cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo vẫn còn một số công trình phải phá dỡ, hạ tầng kỹ thuật cần di chuyển. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đề nghị các địa phương khẩn trương xử lý những tồn tại này, tạo điều kiện để nhà thầu đẩy nhanh thi công.

Ông Ngô Ngọc Vân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội (Ban Giao thông) cho biết, các dự án cầu vượt sông Hồng đang tiếp tục triển khai nhiều hạng mục quan trọng. Tuy nhiên, tại một số công trình, dù diện tích đất thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng đã được bàn giao đầy đủ, việc phá dỡ công trình và di chuyển hạ tầng kỹ thuật vẫn chưa hoàn tất.

Đây là những tồn tại được Ban Giao thông nêu trong báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần thứ hai tháng 11/2026, gửi UBND thành phố ngày 12/11 vừa qua.

*Hai dự án cầu đã bàn giao đủ diện tích đất, vẫn còn công trình phải di dời

Tại dự án cầu Tứ Liên, toàn bộ 62,51 ha đất thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng đã được bàn giao, đạt 100%. Tuy nhiên, trên địa bàn phường Hồng Hà và xã Đông Anh vẫn còn một số công trình phải phá dỡ, cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi chưa được di chuyển. Trong khi chờ xử lý những tồn tại này, các nhà thầu tiếp tục triển khai thi công trên những khu vực đủ điều kiện.

Tính đến ngày 12/11, phần cầu chính Tứ Liên đã hoàn thành toàn bộ 84 cọc khoan nhồi và hai bệ trụ tháp chính P37, P38. Các đốt thân tháp từ K1 đến K7 đã được thi công, nhà thầu đang tiếp tục lắp dựng cốt thép, tổ hợp khung cứng và ván khuôn phục vụ thi công dầm ngang cùng các đốt tháp phía trên.

Ở địa bàn xã Đông Anh, cầu dẫn đã hoàn thành 184/208 cọc khoan nhồi. Nút giao Trường Sa thi công được 150/346 cọc khoan nhồi, trong khi hầm chui Quốc lộ 5 hoàn thành 1.125/1.336 cọc khoan nhồi và 7/27 đốt hầm hở.

Phía Nghi Tàm bên kia sông Hồng, các hạng mục nút giao và cầu dẫn cũng đang được triển khai. Giá trị sản lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 27,25%. Tình trạng tương tự diễn ra tại dự án cầu Trần Hưng Đạo.

Theo ông Ngô Ngọc Vân, dự án đã tiếp nhận đủ 31,05 ha mặt bằng, đạt 100% diện tích theo kế hoạch, song trên địa bàn phường Hồng Hà vẫn còn công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi phải di chuyển.

Trong tuần qua, phường Hồng Hà đã hoàn thành thêm việc di chuyển cáp thông tin trên đường Trần Hưng Đạo. Các nhà thầu tiếp tục thi công phần cầu chính, cầu dẫn và các nút giao hai đầu cầu.

Đối với dự án thành phần 3, phần cầu chính đã hoàn thành toàn bộ 128 cọc khoan nhồi, 7 bệ trụ, hoàn thiện 6 thân trụ và thực hiện căng kéo cáp đợt một. Công tác gia công dầm thép tại nhà máy đang được triển khai đối với 5/6 nhịp, đồng thời nhà thầu đã tổ chức lắp đặt kết cấu thép tại một số nhịp cầu.

Tại phường Long Biên, các hạng mục cầu dẫn và cầu vượt Cổ Linh đã thi công 241/244 cọc khoan nhồi, hoàn thành 27/30 bệ mố, trụ và 26/30 thân mố, trụ. Nút giao Cổ Linh tiếp tục được triển khai với 270/284 cọc khoan nhồi đã hoàn thành. Phía Hoàn Kiếm, cầu dẫn đã thi công 191/207 cọc khoan nhồi, 28/40 bệ trụ và 27/40 thân trụ.

Đáng chú ý, giá trị sản lượng thi công dự án thành phần 3 cầu Trần Hưng Đạo đạt khoảng 47,32%.

Trong số các dự án cầu vượt sông Hồng đang triển khai, cầu Vân Phúc cũng còn vướng mắc về mặt bằng. Theo báo cáo của Ban Giao thông, các địa phương liên quan đang tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng phần diện tích bổ sung khoảng 1,48 ha.

Dù vậy, công tác thi công vẫn được duy trì. Phần cầu chính đã hoàn thành toàn bộ 102 cọc khoan nhồi. Các hạng mục cầu cạn, cầu dẫn và cầu trên tuyến đã thi công 606/713 cọc khoan nhồi, 62/72 bệ trụ và đúc 369/868 phiến dầm Super T. Giá trị sản lượng thi công cầu Vân Phúc đạt khoảng 36,2%.

*Tập trung xử lý các tồn tại để bàn giao mặt bằng sạch

Từ thực tế triển khai các dự án, Ban Giao thông đề nghị UBND các phường, xã đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng theo tiến độ đã cam kết và chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố. Đối với cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo, Ban đề nghị phường Hồng Hà và xã Đông Anh tập trung hoàn thành việc phá dỡ các công trình còn lại, di chuyển phế thải và hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi trong phạm vi dự án.

Song song với công tác giải phóng mặt bằng, trên công trường cầu vượt sông và đường dẫn, nhà thầu tổ chức thi công theo nhiều ca trong ngày, tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để không làm gián đoạn tiến độ. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Riêng cầu Vân Phúc, các địa phương liên quan được đề nghị đẩy nhanh giải phóng mặt bằng phần diện tích bổ sung khoảng 1,48 ha, sớm bàn giao cho nhà thầu để tiếp tục thi công. Ban Giao thông cũng kiến nghị các địa phương giải quyết dứt điểm những tồn tại theo chỉ đạo của UBND thành phố, tránh để công tác bàn giao mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các hạng mục tiếp theo.

Không riêng các dự án cầu, một số tuyến đường kết nối cũng đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Tại dự án đường Vành đai 3,5 đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32, Ban Giao thông đã tiếp nhận khoảng 80,71% mặt bằng. Phần còn lại khoảng 1,567 ha gồm đất ở, đất nông nghiệp và đất khu công nghiệp Lai Xá trên địa bàn phường Tây Tựu.

Tại phường Thượng Cát, dự án còn 100 ngôi mộ vô danh và một hộ dân tại khu vực vườn đào cạnh nút giao Tây Thăng Long chưa di dời. Các địa phương đang tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, trong khi nhà thầu triển khai đúc cấu kiện, thi công nền đường trên phần mặt bằng đã tiếp nhận. Sản lượng thi công dự án hiện đạt khoảng 5,06%.

Đối với đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, các địa phương đã hoàn thành công tác bồi thường, thu hồi đất và chi trả tiền đạt 100%. Tuy nhiên, một số vị trí vẫn chưa hoàn tất phá dỡ công trình, chưa bàn giao đầy đủ mặt bằng cho nhà thầu. Những tồn tại này được ghi nhận tại một số địa bàn thuộc Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Ban Giao thông đề nghị các địa phương sớm hoàn thành các công việc còn lại để bảo đảm điều kiện thi công.

Hiện dự án thành phần 2.1 đường Vành đai 4 đã thi công khoảng 42/50,76 km bê tông nhựa, sản lượng đạt trên 92%. Hai cầu Hồng Hà và Mễ Sở thuộc tuyến Vành đai 4 có giá trị sản lượng thi công lần lượt đạt khoảng 54,2% và 51,14%.

Theo ông Ngô Ngọc Vân, trong tuần tiếp theo, Ban Giao thông tiếp tục phối hợp với UBND các phường, xã giải quyết những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật và tiếp nhận mặt bằng sạch. Những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được báo cáo các sở, ngành và UBND thành phố để kịp thời xem xét, tháo gỡ.

Cùng với việc hoàn thiện thủ tục đầu tư và đẩy nhanh thi công, Ban Giao thông tiếp tục đôn đốc các địa phương bàn giao phần mặt bằng còn lại tại các dự án cầu qua sông Hồng, đường Vành đai 4, Vành đai 3,5 và Quốc lộ 6, đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố.