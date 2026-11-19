Sáng 19/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề “Thanh niên Thủ đô - Khát vọng cống hiến, chung tay kiến tạo tương lai Hà Nội”. Chương trình có sự tham dự của 200 thanh niên Thủ đô tiêu biểu và được kết nối trực tuyến tới 126 xã, phường.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của thanh niên tại chương trình đối thoại năm 2025 đã được các cơ quan thành phố tiếp thu, giải quyết hoặc tiếp tục nghiên cứu thực hiện. Qua đó thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm và sự đồng hành của chính quyền với thế hệ trẻ.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, năm 2026 đánh dấu nhiều dấu mốc quan trọng đối với Hà Nội, với việc triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Đây là những tiền đề mở ra giai đoạn phát triển mới, đồng thời đòi hỏi sự tham gia sâu rộng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị thanh niên tập trung trao đổi ba nhóm vấn đề: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; vai trò của thanh niên trong xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tập trung vào cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài trẻ, mở rộng thi tuyển cạnh tranh đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý; xây dựng ngân hàng dữ liệu công khai về các bài toán thực tiễn để nhóm nghiên cứu trẻ tham gia giải quyết.

Thanh niên cũng đề xuất thành phố có cơ chế thử nghiệm, chấp nhận rủi ro đối với các dự án khoa học, công nghệ; giảm chi phí tiếp cận công cụ tuân thủ số, đồng thời hướng dẫn hộ kinh doanh và người trẻ khởi nghiệp khắc phục sai sót về thuế trước khi bị xử lý.

Trả lời về chính sách thu hút nhân tài, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Quang Hiếu cho biết, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND để triển khai đồng bộ các chính sách.

Thành phố công khai nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm, bố trí công việc phù hợp với năng lực; mạnh dạn giao nhiệm vụ khó và lấy kết quả, sản phẩm làm thước đo đánh giá. Đồng thời, chú trọng phát hiện, đào tạo cán bộ trẻ, tiếp tục thực hiện tuyển chọn công khai, cạnh tranh và rà soát việc thi tuyển đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp quy định.

Đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, thành phố đang đổi mới theo hai hướng: Đặt hàng nhiệm vụ từ các bài toán thực tiễn và thử nghiệm có kiểm soát với cơ chế chấp nhận rủi ro.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI), Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến phối hợp Thành đoàn Hà Nội xây dựng chương trình huy động giảng viên trẻ, sinh viên giỏi tham gia hỗ trợ, triển khai từ học kỳ II năm học 2026-2027, ưu tiên các địa bàn khó khăn.

Ở nhóm vấn đề xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, các đại biểu quan tâm đến chính sách hỗ trợ ổn định nơi ở, việc làm, học tập khi thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư; giải pháp phát triển kinh tế tuần hoàn và duy trì mức sinh thay thế.

Đặc biệt, vấn đề nhà ở và chi phí sinh hoạt được nhiều thanh niên đề cập, trong bối cảnh người trẻ gặp không ít khó khăn khi lập nghiệp, ổn định cuộc sống tại đô thị lớn.

Trả lời về chính sách dân số, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, mức sinh của thành phố năm 2025 đạt 1,87 con/phụ nữ, thấp hơn mức sinh thay thế 2,1 con.

Thành phố đang triển khai các chính sách theo Luật Dân số và Nghị định số 168/2026/NĐ-CP, trong đó có hỗ trợ tài chính khi sinh con, nghỉ thai sản 7 tháng đối với lao động nữ khi sinh con thứ hai và nghỉ 10 ngày làm việc đối với lao động nam khi vợ sinh con.

Cùng với đó, Hà Nội triển khai các chính sách hỗ trợ khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh, sơ sinh; phát triển nhà ở xã hội, ưu tiên người trẻ và người có từ hai con; mở rộng hệ thống nhà trẻ, mẫu giáo.

Các đại biểu tham dự và thanh niên đối thoại tại hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến.

Một kiến nghị khác được thanh niên đưa ra là xây dựng “Mạng lưới không gian dành cho thanh niên” gắn với di sản Thăng Long - Hà Nội. Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ rà soát nguồn lực, nghiên cứu kết nối các thiết chế văn hóa, di tích, bảo tàng để tạo không gian cho thanh niên sáng tạo, phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa.

Ở nhóm nội dung hội nhập quốc tế và phát huy giá trị văn hóa, thanh niên đề xuất hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp trẻ trong lĩnh vực AI, công nghệ số; bảo hộ thương hiệu, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường cho sản phẩm gốm sứ Bát Tràng.

Đại diện Sở Công thương cho biết, Chương trình khuyến công giai đoạn 2026-2030 hỗ trợ các cơ sở sản xuất ứng dụng công nghệ, xây dựng và đăng ký nhãn hiệu, tham gia hội chợ trong nước, quốc tế, đào tạo và truyền nghề.

Thành phố cũng tổ chức Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Hanoi Giftshow), triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và kênh TikTok “OCOP Hà Nội”.

Đối với lĩnh vực du lịch, thanh niên mong muốn được tham gia xây dựng sản phẩm mới, kể chuyện di sản và quảng bá hình ảnh Thủ đô. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp Thành đoàn, các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp nghiên cứu cơ chế tiếp nhận, lựa chọn, thử nghiệm ý tưởng của thanh niên, khuyến khích phát triển nội dung số gắn với di sản và điểm đến.

Kết luận chương trình, lãnh đạo thành phố ghi nhận, giải đáp các kiến nghị, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, các ý kiến tại hội nghị không chỉ dừng lại ở việc trao đổi, trả lời mà cần được tiếp thu, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức triển khai hiệu quả, tạo điều kiện để thanh niên học tập, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Thủ đô.