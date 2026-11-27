Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: ANH MINH)

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 9/1/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch năm 2026 và Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 21/10/2026 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia kinh tế, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, hội nghị tập trung trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đồng thời đề xuất giải pháp giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng liên kết và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước, quốc tế.

Đáng chú ý, hội nghị dành thời gian để doanh nghiệp trực tiếp nêu câu hỏi, kiến nghị với chuyên gia, diễn giả và đại diện cơ quan quản lý nhà nước. Những ý kiến, đề xuất tại hội nghị sẽ được Sở Tài chính Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố tổng hợp.

Theo Ban tổ chức, Sở Tài chính Hà Nội, thông qua Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội, sẽ định kỳ hằng quý rà soát, tổng hợp và tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Các kiến nghị cũng được tổng hợp phục vụ công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách liên quan, góp phần hỗ trợ hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn.