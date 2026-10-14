Hà Nội đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho nông dân

UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố với nông dân Thủ đô năm 2026.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh vai trò của nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong quá trình phát triển của Thủ đô. Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, việc bảo đảm sinh kế, nâng cao thu nhập và tạo điều kiện để người dân nông thôn thích ứng với những thay đổi về không gian phát triển là yêu cầu cần được quan tâm.

Nông nghiệp Hà Nội đang đứng trước yêu cầu đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng và gia tăng sức cạnh tranh của nông sản. Vì vậy, phát triển nông nghiệp không chỉ dừng ở việc duy trì hoạt động canh tác mà còn cần gắn với bảo vệ môi trường, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.

Theo định hướng được đặt ra tại hội nghị, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh và bền vững cần được chú trọng, gắn với tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. Đây là hướng đi nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng cơ hội tiêu thụ và tạo điều kiện để người dân cải thiện thu nhập. Cùng với đó, chuyển đổi số được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để hiện đại hóa nông nghiệp.

Việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất, quản lý, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ nông sản có thể góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tính minh bạch và củng cố niềm tin của người tiêu dùng. Tuy nhiên, để những định hướng này đi vào thực tiễn, các chính sách hỗ trợ cần xuất phát từ nhu cầu của người dân, phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa bàn.

Những vấn đề về đất đai, vốn, đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật và thị trường cần được xem xét đồng bộ, tạo điều kiện để nông dân chủ động đổi mới phương thức sản xuất. Đặc biệt, quá trình đô thị hóa đặt ra yêu cầu giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo đảm sinh kế cho người dân, nhất là những hộ chịu ảnh hưởng khi đất sản xuất được thu hồi để triển khai các dự án.

Việc thu hồi đất có thể làm thay đổi điều kiện sản xuất và nguồn thu nhập của một bộ phận nông dân. Do đó, bên cạnh việc thực hiện các chính sách liên quan đến đất đai, cần quan tâm đào tạo nghề, tạo việc làm và hỗ trợ chuyển đổi sinh kế, giúp người dân từng bước thích ứng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương.

Hội nghị hướng tới xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, xanh, bền vững.

Thông tin tại hội nghị, bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hà Nội cho biết, các vấn đề được nông dân quan tâm tập trung vào năm nhóm nội dung chính. Những kiến nghị này phản ánh khó khăn trong đời sống, sản xuất và yêu cầu đổi mới mô hình phát triển nông nghiệp trong bối cảnh đô thị hóa.

Trước hết là vấn đề việc làm và chuyển đổi sinh kế đối với người dân bị thu hồi đất để triển khai các dự án. Với những hộ gia đình phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, việc thu hẹp diện tích canh tác có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu nhập. Vì vậy, đào tạo nghề, tạo việc làm và hỗ trợ chuyển đổi phương thức tạo thu nhập là những nội dung cần được quan tâm.

Giải quyết vấn đề này không chỉ dừng ở việc hỗ trợ trước mắt mà cần gắn với khả năng tìm kiếm việc làm, tạo thu nhập ổn định và thích ứng với sự thay đổi của địa phương. Đây cũng là điều kiện để người dân giảm sự phụ thuộc vào diện tích đất canh tác khi không gian phát triển thay đổi.

Nhóm vấn đề thứ hai liên quan đến tổ chức sản xuất, liên kết và tiêu thụ nông sản. Hiệu quả sản xuất không chỉ phụ thuộc vào năng suất, chất lượng mà còn gắn với khả năng tiếp cận thị trường. Do đó, tăng cường kết nối giữa người sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp và các đơn vị tiêu thụ có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao giá trị sản phẩm, tạo đầu ra ổn định hơn cho nông sản.

Nhóm vấn đề thứ ba tập trung vào phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Đây là những chủ thể có vai trò tập hợp nguồn lực, tổ chức sản xuất và thúc đẩy liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị. Việc tạo điều kiện để hợp tác xã nâng cao năng lực hoạt động, đồng thời tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp, có thể góp phần cải thiện hiệu quả sản xuất và mở rộng cơ hội tiêu thụ nông sản.

Nhóm vấn đề thứ tư là ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong điều kiện thị trường ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng, nguồn gốc và tính minh bạch, việc đổi mới phương thức quản lý, ứng dụng công nghệ và tăng cường truy xuất nguồn gốc là hướng đi cần thiết. Quá trình triển khai cần phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng tiếp cận công nghệ và nhu cầu của nông dân.

Nhóm vấn đề thứ năm liên quan đến nguồn lực hỗ trợ phát triển nông nghiệp, chuyển giao kỹ thuật, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và tiêu thụ sản phẩm. Những nội dung này cần được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ, bảo đảm nguồn lực hỗ trợ gắn với khả năng áp dụng vào sản xuất và hiệu quả đầu ra. Qua đó, nông dân có thể đổi mới canh tác, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản.