Hà Nội đối thoại, tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thực hiện chủ trương của UBND thành phố về tăng cường đối thoại, đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức hội nghị vào chiều 30-9. Đây sẽ là diễn đàn để doanh nghiệp phản ánh trực tiếp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp với lãnh đạo thành phố, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan.

Doanh nghiệp đối thoại trực tiếp với cơ quan quản lý, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Ảnh: PV

Trước hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã ghi nhận 5 nhóm chủ đề khó khăn, điểm nghẽn từ cộng đồng doanh nghiệp khoa học và công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và công nghệ số.

Trong đó, nhóm thứ nhất là những điểm nghẽn trong đầu tư, liên quan đến đất đai, thủ tục đầu tư, khu công nghệ cao, hạ tầng và tài chính. Nhóm thứ hai tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, với các vấn đề về chính sách thuế, tiêu chuẩn, quy chuẩn, mua sắm công, thị trường và xuất khẩu.

Nhóm thứ ba là những điểm nghẽn trong đổi mới sáng tạo, gồm thử nghiệm công nghệ mới, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, sở hữu trí tuệ, tiếp cận các quỹ và nguồn vốn. Đây là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến khả năng đưa kết quả nghiên cứu, công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Nhóm thứ tư tập trung vào những điểm nghẽn để kinh tế số tăng trưởng nhanh, trong đó có dữ liệu, hạ tầng số, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, nền tảng số và chuyển đổi số doanh nghiệp. Nhóm thứ năm là các khó khăn, vướng mắc khác được doanh nghiệp phản ánh.

Đáng chú ý, các kiến nghị tiếp tục được rà soát, phân loại theo 4 nhóm màu: Xanh là những nội dung có thể giải quyết trước hội nghị; vàng là vấn đề cần lãnh đạo thành phố xem xét, quyết định trực tiếp; đỏ là nội dung thuộc thẩm quyền thành phố nhưng cần sở, ngành nghiên cứu, tham mưu; xám là những vấn đề vượt thẩm quyền, cần kiến nghị các bộ, ngành Trung ương.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội thăm làng nghề Vạn Phúc. Ảnh: PV

Hội nghị dự kiến có khoảng 300 đại biểu, trong đó có đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, các cục, vụ thuộc Bộ; lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội; các sở, ban, ngành, xã, phường, hội, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp. Tâm điểm là phiên đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp với lãnh đạo UBND thành phố, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành liên quan.

Một điểm được đặt ra ngay từ khâu chuẩn bị là trách nhiệm xử lý sau đối thoại. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các cơ quan xử lý kiến nghị của doanh nghiệp; định kỳ hằng tháng tổng hợp, cập nhật tiến độ, báo cáo UBND thành phố đối với những nội dung chậm tiến độ và đề xuất giải pháp xử lý đến hết năm 2026.