Hà Nội đối thoại, lắng nghe gỡ khó cho doanh nghiệp

Lãnh đạo phường Vĩnh Tuy trực tiếp tham gia đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Kim Anh/TTXVN

Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp

Mới đây, UBND phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đã tổ chức gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh về chế độ, chính sách và thủ tục hành chính trên địa bàn. Tại chương trình, các câu hỏi, kiến nghị của đại diện các doanh nghiệp, hộ kinh doanh về những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh đã được lãnh đạo UBND phường Vĩnh Tuy và các cơ quan chuyên môn trao đổi, hướng dẫn cụ thể, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh thuận lợi. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, chính quyền địa phương ghi nhận, tổng hợp để đề xuất, kiến nghị cấp trên xem xét, giải quyết và thông tin lại cho doanh nghiệp.

Nhân dịp này, phường Vĩnh Tuy cũng chủ động phối hợp với các cơ quan: Thuế, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng, Công an phường… hướng dẫn, giải đáp cho các doanh nghiệp về chính sách thuế mới, hóa đơn điện tử, nghĩa vụ tài chính, chính sách bảo hiểm xã hội, hỗ trợ vốn vay tín dụng ưu đãi và công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Vũ Văn Hoạt nhấn mạnh ưu tiên các chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển kinh tế trên địa bàn.

Đối thoại với doanh nghiệp, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Vũ Văn Hoạt khẳng định phường cam kết tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, minh bạch thủ tục hành chính với tinh thần “Chính quyền đồng hành - Doanh nghiệp phát triển”. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Thủ đô. Đồng thời, mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, tăng cường liên kết, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh.

Hiện trên địa bàn phường Vĩnh Tuy có 2.380 doanh nghiệp đang hoạt động, tổng số vốn đăng ký đạt khoảng 3.600 tỷ đồng và gần 3.800 hộ kinh doanh. 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường đạt trên 1.782 tỷ đồng (đạt 91,5% dự toán thành phố giao). Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 95,36% kế hoạch…

Lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Đại diện các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đặt câu hỏi, kiến nghị về những vướng mắc khó khăn của đơn vị.

Với cùng chủ đề tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, UBND phường Định Công (Hà Nội) đã lắng nghe, tiếp thu các kiến nghị từ thực tiễn, đồng thời đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính, chuyển đổi số và hiệu quả phục vụ trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp được “thông thoáng” trong giải quyết các thủ tục hành chính, phường Định Công đã chú trọng thực hiện cải cách hành chính một cách đồng bộ. Tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn được bảo đảm; việc số hóa hồ sơ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được đẩy mạnh. Cùng với đó, nhiều mô hình chuyển đổi số thiết thực như "Tổ hỗ trợ Cầu nối hành chính", "Nhà hội họp số"… được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo đại diện các doanh nghiệp, thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương còn tồn tại nhiều vướng mắc trong việc cấp giấy phép xây dựng, bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các hộ kinh doanh, yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở kết hợp kinh doanh… cũng như những khó khăn khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và việc tăng cường liên thông giữa các thủ tục trong lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp kiến nghị cần nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ trực tuyến hiệu quả hơn trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công, trong đó đề xuất xây dựng cơ chế hướng dẫn bằng video hoặc chatbot để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, góp phần rút ngắn thời gian xử lý và hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện thủ tục.

Tiếp nhận những đề xuất này, lãnh đạo phường Định Công đã yêu cầu các phòng, ban chuyên môn thường xuyên rà soát, đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính và đẩy mạnh các giải pháp chuyển đổi số cộng đồng. Qua đó, tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, gần dân, sát dân, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng hoạt động của chính quyền.

Đây cũng là cơ sở quan trọng để UBND phường kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, từng bước hoàn thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ưu tiên phát triển “chính quyền số, kinh tế số” toàn diện

Lãnh đạo phường Vĩnh Tuy tặng hoa chúc mừng đại diện các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Một trong những điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn được các phường, xã ưu tiên là phát triển mô hình “chính quyền số, kinh tế số” toàn diện. Theo đó, ưu tiên ứng dụng công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số để đẩy nhanh giải quyết các thủ tục hành chính một cách minh bạch, rõ ràng, công khai.

Tại phường Khương Đình, để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân, phường đã tập trung khắc phục tình trạng hệ thống phần mềm đôi khi còn chậm, xảy ra lỗi kết nối và diện tích điểm phục vụ còn hạn chế vào giờ cao điểm.

Cụ thể, phường lên kế hoạch đầu tư, bổ sung và chỉnh trang cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Điểm phục vụ hành chính công nhằm phục vụ doanh nghiệp và người dân tốt nhất; tăng cường hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, triển khai đặt lịch hẹn để giảm áp lực khi đến giao dịch, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, chủ động rà soát, đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường hoạt động của các Tổ chuyển đổi số cộng đồng, đồng hành cùng doanh nghiệp trong chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ…

Tiếp cận tại một góc độ khác, phường Vĩnh Tuy chủ trương hỗ trợ tối thiểu 30% hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; xây dựng ít nhất 5 tuyến đường/cụm điểm kinh doanh không dùng tiền mặt; 100% chợ dân sinh áp dụng thanh toán số… Để tăng tương tác, phường còn tổ chức ít nhất 1 phiên livestream quảng bá sản phẩm tiêu biểu của địa phương, cũng như huy động các tổ chuyển đổi số cộng đồng hỗ trợ doanh nghiệp trong ứng dụng công nghệ số.

Tại phường Kim Liên, để bảo đảm tính minh bạch, phường đã niêm yết công khai toàn bộ 461 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, gồm 279 thủ tục riêng của cấp xã và 182 thủ tục dùng chung. Mọi thông tin về quy trình, hướng dẫn phản ánh, kiến nghị đều được công khai tại Điểm phục vụ hành chính công số Kim Liên và trên Cổng thông tin điện tử của phường, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và giám sát. Thông qua các kiến nghị, phường tiếp tục rà soát, hoàn thiện và đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới một nền hành chính hiện đại, thân thiện và trách nhiệm hơn.

Sự cầu thị đối thoại, lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính của các phường, xã Hà Nội đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, củng cố niềm tin và sự hài lòng của doanh nghiệp, nhân dân đối với bộ máy chính quyền địa phương./.