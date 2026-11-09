Hà Nội: Đối thoại chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội và lao động với doanh nghiệp

Các đại biểu dự một hội nghị cập nhật kiến thức về chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bồi dưỡng, trang bị kỹ năng sử dụng ứng dụng trong chuyển đổi số của Bảo hiểm xã hội Hà Nội, tháng 10/2026. (Ảnh HSS)

Hội nghị tập trung phổ biến, cập nhật những quy định mới về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; các quy định về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 274/2025/NĐ-CP; công tác xử lý vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP, Nghị định 283/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Chương trình sẽ là diễn đàn để các đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp trao đổi, tư vấn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, tính đến hết tháng 10 năm nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn Thủ đô đạt 96,50% dân số với hơn 8,8 triệu người tham gia, tăng 1,15% so với tháng trước, tăng 5,14% so với cùng kỳ năm 2025 và tăng 4,01% so với thời điểm kết thúc năm 2025.

Toàn thành phố có hơn 2,8 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, chiếm 48,69% lực lượng trong độ tuổi lao động, tăng 2%, tăng 20,03% và tăng 16,64%. Hơn 153,4 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chiếm 4,76% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 0,43%, tăng 15,81% và tăng 14,24%. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là hơn 2,71 triệu người, chiếm 47,12%, tăng 1,99%, tăng 19,50% và tăng 16,19%. Các số liệu về người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp chưa bao gồm lực lượng vũ trang và các trường hợp tham gia bảo hiểm dưới 3 tháng và đang bảo lưu.

Còn theo số liệu của Thống kê Hà Nội, trong 10 tháng của năm 2026, thành phố đã cấp giấy chứng nhận cho 27,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tương đương cùng kỳ năm 2025; vốn đăng ký mới 537,5 nghìn tỷ đồng, tăng 57,4%; gần 11,5 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 32,0%; 27,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 9,7%; 12,6 nghìn doanh nghiệp đã giải thể, tăng 59,2%.