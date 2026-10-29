Hà Nội: Đổi mới tuyển dụng công chức, gắn trách nhiệm người đứng đầu

Chọn đúng người, giao đúng việc

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 được Quốc hội thông qua ngày 23/4/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Theo điểm i khoản 1 Điều 7, HĐND thành phố được quy định về vị trí việc làm, biên chế và chế độ quản lý, sử dụng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Cụ thể hóa quy định này, ngày 15/6/2026, HĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 53/2026/NQ-HĐND quy định về chế độ quản lý, sử dụng công chức, viên chức; việc thuê, tuyển dụng và bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố.

Một nội dung đáng chú ý của Nghị quyết là phân cấp trong tuyển dụng công chức, viên chức theo nguyên tắc người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng nhân sự thực hiện tuyển dụng. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tuyển dụng, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục; đồng thời gắn phân cấp với cơ chế hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình.

Luật Thủ đô năm 2026 mở thêm không gian chủ động cho Hà Nội trong quản lý, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức. Ảnh: T.Phương

Đối với tuyển dụng công chức, người đứng đầu các cơ quan và Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện tuyển dụng công chức thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp có nhu cầu nhưng không tự tổ chức tuyển dụng, cơ quan, UBND cấp xã có thể đề nghị Sở Nội vụ tổ chức tuyển dụng. Tuy nhiên, việc tuyển dụng tập trung không làm thay đổi trách nhiệm của người đứng đầu, Chủ tịch UBND cấp xã trong xác định nhu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm và sử dụng công chức sau tuyển dụng.

Cách thiết kế này đặt vấn đề tuyển dụng trong mối quan hệ trực tiếp với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Quyền chủ động được trao cho nơi trực tiếp sử dụng nhân sự, nhưng đi kèm là trách nhiệm về chất lượng đầu vào và hiệu quả sử dụng sau tuyển dụng.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa ở cấp xã, nơi đội ngũ công chức trực tiếp tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý nhiều thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Khi thẩm quyền được phân cấp, yêu cầu đặt ra không chỉ là tuyển đủ người mà phải lựa chọn được người đáp ứng yêu cầu của từng vị trí việc làm.

Đánh giá bằng kết quả, phục vụ bằng hiệu quả

Nếu tuyển dụng là khâu đầu vào, thì đánh giá kết quả công việc là thước đo để xác định hiệu quả sử dụng nhân sự. Đây cũng là hướng Hà Nội đang triển khai trong đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Theo UBND thành phố, chính sách thu nhập tăng thêm được gắn với kết quả đánh giá hằng tháng bằng phương pháp OKR/KPI trên nền tảng HanoiWork từ tháng 6/2026. Cơ chế chi trả được xây dựng theo kết quả xếp loại, với các hệ số 1,0; 0,8 và 0,5; đồng thời hướng tới khắc phục tình trạng cào bằng trong đánh giá, đãi ngộ.

Quy định số 11-QĐ/TU ngày 25/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng xác lập việc đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng gắn với phương pháp OKR/KPI, theo hướng xác định rõ người, việc, thời gian, trách nhiệm, sản phẩm và thẩm quyền.

Như vậy, cơ chế quản lý nhân sự mới không chỉ đặt trọng tâm vào khâu tuyển dụng mà hướng tới một chu trình từ xác định nhu cầu, lựa chọn nhân sự, bố trí theo vị trí việc làm đến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Với người đứng đầu, trách nhiệm cũng không dừng ở việc hoàn tất một kỳ tuyển dụng mà tiếp tục gắn với việc sử dụng nhân sự sau tuyển dụng.

Ở cấp cơ sở, yêu cầu này càng rõ khi khối lượng công việc và nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính ngày càng đa dạng. Một công chức được bố trí đúng chuyên môn, nắm chắc quy trình và phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận có thể trực tiếp tác động đến tiến độ, chất lượng giải quyết hồ sơ.

Từ góc độ người dân, hiệu quả của cơ chế mới vì thế không chỉ được đo bằng số lượng nhân sự được tuyển dụng hay số vị trí được phân bổ. Thước đo quan trọng hơn là người dân có được hướng dẫn đầy đủ ngay từ đầu, hồ sơ có được xử lý đúng thẩm quyền, đúng thời hạn và những vấn đề phát sinh có được xác định rõ trách nhiệm hay không.

Phân cấp tuyển dụng, nếu được thực hiện đúng nguyên tắc của Nghị quyết 53/2026/NQ-HĐND, sẽ chuyển một phần trọng tâm từ quản lý nhân sự theo cách hành chính sang đề cao trách nhiệm của cơ quan trực tiếp sử dụng nhân lực. Cùng với cơ chế kiểm tra, giám sát và đánh giá bằng kết quả, đây là yêu cầu để quyền chủ động về nhân sự thực sự gắn với chất lượng thực thi công vụ.

Với Hà Nội, trao thêm quyền cho cơ sở cũng đồng nghĩa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với người đứng đầu. Tuyển được người phù hợp, bố trí đúng việc và đánh giá đúng kết quả sẽ là những khâu quyết định để cơ chế mới chuyển hóa thành chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.