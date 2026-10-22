Hà Nội đổi mới tư duy quản trị tổ chức bộ máy từ vị trí việc làm

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Đổi mới tư duy quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 không đơn thuần là một đợt thống kê, rà soát hay tính toán lại số lượng biên chế mà là nhiệm vụ mang tính cách mạng, có ý nghĩa đổi mới căn bản tư duy và phương thức quản trị tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị. Cốt lõi của cách làm mới là chuyển từ quản lý theo tổ chức, con người và chỉ tiêu biên chế hiện có sang quản trị theo chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, sản phẩm đầu ra và hiệu quả thực hiện công việc.

Với việc triển khai nghiêm túc, bài bản, thực chất, có căn cứ khoa học và dữ liệu tin cậy, quá trình rà soát sẽ hình thành bức tranh tổng thể về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và đội ngũ cán bộ. Đây là cơ sở quan trọng để hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm; loại bỏ khâu trung gian, khắc phục tình trạng trùng lặp, giao thoa, một việc nhiều đầu mối, nhiều tầng nấc xử lý.

Khi xác định rõ công việc, khối lượng, mức độ phức tạp và yêu cầu về năng lực ở từng cấp, các cơ quan, đơn vị mới có căn cứ giao nhiệm vụ gắn với giao quyền, bố trí nhân lực và điều kiện bảo đảm tương ứng. Đồng thời, việc này tạo cơ sở thực hiện phân cấp, phân quyền, ủy quyền thực chất, hiệu quả; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên nền tảng dữ liệu.

Thông qua việc làm rõ từng quy trình, công đoạn, sản phẩm, thành phố có thể xác định những công việc cần đơn giản hóa, tự động hóa hoặc giải quyết trên môi trường số, qua đó nâng cao năng suất, giảm công việc thủ công và dành nguồn lực cho nhiệm vụ cốt lõi. Quá trình rà soát cũng giúp làm rõ phần việc nhà nước cần trực tiếp thực hiện và phần việc có thể đẩy mạnh tự chủ, xã hội hóa, đặt hàng hoặc thuê dịch vụ, tránh duy trì nguồn lực theo cách cơ học.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, đây đều là những nội dung thành phố đã và đang tập trung triển khai, bước đầu đạt kết quả tích cực trong sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, ủy quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, việc xác định vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực lần này không chỉ nhằm xây dựng phương án biên chế có căn cứ mà còn tạo động lực để tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, đổi mới công tác cán bộ. Kết quả rà soát sẽ là cơ sở tuyển dụng, bố trí, đào tạo, đánh giá và cơ cấu lại đội ngũ theo yêu cầu nhiệm vụ, năng lực và kết quả công việc.

Triển khai đồng bộ, quyết tâm bảo đảm chất lượng dữ liệu

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cũng cho biết, ngay sau khi Ban Tổ chức Trung ương triển khai dự thảo hướng dẫn, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã xác định đây là vấn đề hệ trọng, cấp bách, căn cơ và tổ chức phiên họp quán triệt, triển khai đến các cơ quan, đơn vị. Sau khi Bộ Chính trị chính thức ban hành Kết luận số 107, căn cứ Hướng dẫn số 07 của Ban Tổ chức Trung ương, Thành ủy khẩn trương chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong toàn hệ thống chính trị thành phố.

Đề án được triển khai đồng bộ trong bốn khối: Đảng; HĐND; UBND; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ cấp thành phố đến cấp xã. Thành phố xác định rõ trách nhiệm từng đầu mối, gắn với chất lượng, tính chính xác của dữ liệu và kết quả đề xuất. Thường trực Thành ủy trực tiếp chỉ đạo, làm việc với các cơ quan, đơn vị để thống nhất nhận thức, phương pháp và tiến độ. Đồng thời, chỉ đạo thành lập Tổ công tác của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm điều phối, hướng dẫn, đôn đốc triển khai giữa bốn khối, kịp thời xử lý những nội dung giao thoa hoặc vượt thẩm quyền của từng cơ quan.

Các đầu mối của bốn khối cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương thành lập Tổ giúp việc. Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ tổ chức lực lượng chuyên môn, nhóm chuyên gia để nghiên cứu phương pháp, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra và chuẩn hóa dữ liệu. Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Phục vụ hành chính công được giao làm rõ tác động của tự chủ, xã hội hóa, thuê dịch vụ, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp và ủy quyền đối với quy trình, khối lượng công việc và nhu cầu nhân lực.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Về phương pháp, Hà Nội thống nhất thực hiện quy trình 8 bước, 9 biểu nghiệp vụ và 3 phương pháp xác định nhu cầu nhân lực theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; kế thừa dữ liệu đã được kiểm chứng, chỉ bổ sung nội dung còn thiếu hoặc có biến động.

Thành phố lựa chọn cách làm “làm thử - rút kinh nghiệm - nhân rộng”, không triển khai kê khai đồng loạt một cách hình thức. Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ đã chủ động thực hành, kiểm thử bộ biểu trên chính chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình để nhận diện khó khăn khi phân tách nhiệm vụ, xác định sản phẩm, thời gian và nhu cầu nhân lực. Trên cơ sở đó, thành phố triển khai hướng dẫn đồng bộ trong toàn hệ thống.

Đối với cấp cơ sở, Hà Nội đã giao phân loại 126 xã, phường thành 4 nhóm địa bàn theo đặc điểm, tính chất và điều kiện thực hiện nhiệm vụ, gồm đô thị đặc biệt, đô thị, đồng bằng, miền núi và điều kiện đặc thù; lựa chọn đơn vị đại diện từng nhóm để kiểm thử, đối chiếu phương pháp trước khi triển khai rộng.

Mục tiêu là bảo đảm cách làm thống nhất nhưng vẫn phản ánh sự khác biệt về quy mô dân số, mức độ đô thị hóa, phạm vi quản lý, nhiệm vụ được phân cấp và điều kiện thực tế giữa các địa phương. Trong quá trình thực hiện, thành phố xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, kiểm soát nguồn số liệu, tránh trùng lặp và không lấy số người hoặc biên chế hiện có làm căn cứ mặc định để xác định nhu cầu.

Phó Bí thư Thành ủy cho biết, Hà Nội xác định nhiệm vụ này vừa là yêu cầu theo chỉ đạo của Trung ương, vừa là nhu cầu tự thân, cấp bách của thành phố. Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số, thành phố cần cơ sở khoa học để đánh giá công việc, xác định nhu cầu nhân lực, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Thành ủy Hà Nội cũng xác định, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; thực hiện đúng quan điểm, nguyên tắc, phương pháp và tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Chất lượng, tính chính xác và khả năng kiểm chứng của số liệu được đặt lên hàng đầu. Kết quả rà soát phải là căn cứ tin cậy cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí, sử dụng, đào tạo, đánh giá cán bộ và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, không chạy theo số lượng, không làm hình thức.

Để bảo đảm triển khai thống nhất, thành phố Hà Nội đề nghị Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ tập trung giải quyết ba vấn đề. Thứ nhất, hướng dẫn thống nhất cách xác định nhiệm vụ, sản phẩm, nhất là đối với nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền và nhiệm vụ liên ngành.

Thứ hai, hướng dẫn phương pháp xác định khối lượng, đơn vị tính và thời gian thực hiện đối với công việc tham mưu, thẩm định, thanh tra, kiểm tra, có tính đến mức độ phức tạp.

Thứ ba, thiết lập đầu mối thông tin và kênh trao đổi chung để các tỉnh, thành phố kịp thời thảo luận, chia sẻ cách làm và được giải đáp thống nhất, tránh tình trạng mỗi nơi hiểu một cách, dẫn đến dữ liệu không đồng nhất, khó tổng hợp trên phạm vi toàn quốc.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, thành phố Hà Nội mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan; đồng thời học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình và cách làm hiệu quả của các địa phương.

"Hà Nội sẵn sàng trao đổi kết quả thực hành, kiểm thử và những vấn đề thực tiễn phát sinh, cùng góp phần hoàn thiện phương pháp chung, bảo đảm nhiệm vụ được thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng, tạo chuyển biến thực chất trong xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thủ đô", Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết.