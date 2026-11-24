Bộ máy thay đổi, cách giao việc cũng thay đổi

Khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, địa bàn phụ trách, thẩm quyền và đầu mối phối hợp của từng cấp có sự thay đổi. Có những công việc đã được giao cho cơ sở quyết định, nhưng vẫn có thể chậm trễ nếu ý kiến chuyên môn phải qua nhiều đầu mối. Có những vị trí đòi hỏi cán bộ không chỉ nắm chắc tình hình trên địa bàn rộng hơn, mà còn phải có khả năng phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều cơ quan.

Giải quyết thủ tục cho người dân tại Điểm phục vụ hành chính công Minh Châu. Ảnh: Nguyễn Quang

Trong bối cảnh đó, việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 30-NQ/TW có ý nghĩa quan trọng. Trước đó, phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Mô hình tổ chức thay đổi đòi hỏi hoàn thiện đồng bộ phương thức lãnh đạo, cầm quyền”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu phân định rõ trách nhiệm, phát huy tính chủ động của từng cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; khắc phục tình trạng bao biện, làm thay và xin ý kiến nhiều vòng đối với những công việc thuộc thẩm quyền; đánh giá cán bộ qua công việc, nhất là cách xử lý việc khó trong tương quan với thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện thực hiện.

Những yêu cầu này có mối quan hệ chặt chẽ. Phương thức lãnh đạo phải tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực, chủ động thực hiện nhiệm vụ. Ngược lại, công tác cán bộ phải giúp lựa chọn, bố trí và đánh giá đúng người trên cơ sở kết quả thực thi. Đặt hai nghị quyết trong mối liên hệ ấy, có thể thấy cách thức giao việc có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng đánh giá cán bộ. Khi nhiệm vụ, thẩm quyền và điều kiện thực hiện được xác định rõ, người đứng đầu có căn cứ xem xét cán bộ đã sử dụng quyền hạn được giao như thế nào, kết quả đạt được có tương xứng với trách nhiệm hay không. Ở chiều ngược lại, kết quả công việc cũng là căn cứ để nhìn nhận, điều chỉnh phương thức lãnh đạo.

Gỡ vướng đúng khâu, đúng cấp

Thực tiễn cải cách thủ tục hành chính tại Hà Nội cho thấy, việc nhận diện và tháo gỡ điểm nghẽn cần được thực hiện cụ thể, đúng khâu, đúng cấp, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Đây cũng là lĩnh vực có thể đo đếm khá rõ hiệu quả của việc phân định thẩm quyền, rút ngắn quy trình và nâng cao trách nhiệm thực thi.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Phan Văn Phúc cho biết, tính đến hết ngày 9-11, cả 14 sở, ban, ngành đã gửi kết quả rà soát về Trung tâm. Trong số 1.190 thủ tục được rà soát, 473 thủ tục đã được cắt giảm theo văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành, chiếm 39,7%. Bên cạnh số thủ tục đã được cắt giảm, 194 thủ tục khác đang được đề xuất cắt giảm hoặc bãi bỏ.

Tại cuộc làm việc ngày 10-11 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu các sở, ngành làm rõ căn cứ và tính khả thi của từng phương án, xác định thủ tục nào thành phố có thể xử lý, thủ tục nào thuộc thẩm quyền bộ, ngành trung ương. Các đơn vị có 1 tuần để hoàn thiện phương án và số liệu. Hết thời hạn này, thành phố sẽ kiểm điểm tiến độ, xem xét trách nhiệm của những đơn vị chậm triển khai.

Mốc 1 tuần không chỉ tạo sức ép về tiến độ mà còn là căn cứ để kiểm tra trách nhiệm ở từng khâu. Các sở, ngành phải hoàn thành phần việc thuộc thẩm quyền, từ rà soát hồ sơ đến xác định đúng cơ quan có quyền quyết định đối với những nội dung vượt cấp. Nếu nhiều đơn vị cùng vướng ở một khâu, thành phố có cơ sở xem xét lại quy trình, hướng dẫn và cách giao nhiệm vụ. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết số 29-NQ/TW: Xem xét trách nhiệm không chỉ ở cấp thực hiện mà cả cấp giao nhiệm vụ khi công việc bị ách tắc.

Ở một lĩnh vực khác, yêu cầu phát huy quyền chủ động của cơ sở thể hiện rõ trong xử lý ô nhiễm môi trường. Đây là những vấn đề phát sinh trực tiếp trên địa bàn, đòi hỏi chính quyền xã, phường phải kịp thời phát hiện, kiểm tra và xử lý, thay vì chờ chỉ đạo qua nhiều cấp trung gian.

Tại cuộc họp Tổ công tác của Ban Thường vụ Thành ủy ngày 10-11 vừa qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu chính quyền xã, phường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng xe chở vật liệu, phế thải làm rơi vãi ra đường. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu đình chỉ thi công công trình vi phạm quy định về vệ sinh môi trường, kể cả công trình cấp bách.

Yêu cầu này đặt trách nhiệm xử lý ngay tại địa bàn, đồng thời xác định rõ giới hạn của việc ưu tiên tiến độ trước yêu cầu chấp hành quy định. Kết quả thực hiện có thể kiểm chứng trực tiếp tại hiện trường, qua việc công trình đã khắc phục vi phạm hay tình trạng ô nhiễm, mất vệ sinh còn tái diễn. Với vụ việc liên quan đến nhiều xã, phường, việc xác định đầu mối phối hợp và thời hạn xử lý giúp cơ quan chỉ đạo theo dõi được phần việc của từng địa phương cũng như kết quả chung. Qua đó, trách nhiệm của cấp thực hiện và hiệu quả chỉ đạo, phối hợp giữa các cấp được thể hiện cụ thể hơn.

Đánh giá cán bộ từ phần việc được giao

Từ những vấn đề đặt ra trong quá trình giải quyết công việc có thể thấy, đánh giá cán bộ không nên chỉ căn cứ vào kết quả cuối cùng, mà cần xem xét toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cùng là hai hồ sơ quá hạn, nhưng có thể phản ánh hai tình huống khác nhau. Một hồ sơ chậm vì cán bộ đã xử lý xong phần việc thuộc thẩm quyền, báo cáo vướng mắc kịp thời và đang chờ cơ quan khác trả lời. Hồ sơ kia chậm ngay ở bước cán bộ được giao phụ trách. Nếu chỉ nhìn vào tỷ lệ hoàn thành cuối kỳ, người đứng đầu khó nhận diện sự khác biệt ấy. Theo dõi diễn biến xử lý giúp đánh giá sát hơn năng lực tham mưu, phối hợp và tinh thần trách nhiệm của từng người, nhất là đối với những việc khó.

Tại cơ sở, yêu cầu này đang được cụ thể hóa trong cách phân công và đánh giá cán bộ. Đảng ủy phường Giảng Võ cho biết, sau khi sắp xếp lại tổ chức, Ban Thường vụ Đảng ủy phường giao Ban Xây dựng Đảng tham mưu điều chỉnh phân công phụ trách. Đảng ủy phường cũng giao cơ quan này nghiên cứu đưa kết quả phụ trách các tổ chức Đảng trực thuộc vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, lãnh đạo.

Việc điều chỉnh phân công sau sắp xếp không chỉ nhằm bảo đảm có người phụ trách từng tổ chức Đảng mà còn tạo cơ sở xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ. Nếu được cụ thể hóa, tiêu chí này sẽ giúp xem xét cán bộ đã nắm bắt những vấn đề gì ở địa bàn, tham mưu xử lý ra sao và theo dõi kết quả như thế nào. Với những việc vượt thẩm quyền, chất lượng tham mưu và thời điểm báo cáo phản ánh trách nhiệm của cán bộ phụ trách; thời hạn và kết quả giải quyết phản ánh trách nhiệm của cơ quan được giao xử lý.

Tuy nhiên, đánh giá cán bộ không chỉ dừng ở việc xác định ai hoàn thành, ai chưa hoàn thành nhiệm vụ. Giá trị của công tác đánh giá còn nằm ở việc sử dụng kết quả để bố trí, giao nhiệm vụ và phát triển đội ngũ. Nghị quyết số 30-NQ/TW đặt ra yêu cầu sử dụng kết quả đã được kiểm chứng trong các quyết định về cán bộ. Người có năng lực nổi trội cần được giao nhiệm vụ lớn, khó để tiếp tục phát huy khả năng. Với người còn hạn chế nhưng có khả năng khắc phục, việc xác định rõ yêu cầu và thời hạn tạo căn cứ để đánh giá lại. Từ kết quả phụ trách địa bàn, cấp ủy có thể nhận diện người có khả năng xử lý những vấn đề phức tạp để giao nhiệm vụ phù hợp hơn, đồng thời xác định cán bộ nào cần được bồi dưỡng thêm về tham mưu hoặc phối hợp.

Ở quy mô thành phố, việc ứng dụng công nghệ cũng có thể hỗ trợ quá trình này. Dữ liệu trên HanoiWork có thể giúp đối chiếu các mốc giao việc, phối hợp và phản hồi, qua đó cung cấp thêm căn cứ cho người đứng đầu trong theo dõi tiến độ. Khi nhiều nhiệm vụ cùng chậm tại một khâu, cần xem xét nguyên nhân từ quy trình hoặc điều kiện thực hiện. Khi sự chậm trễ chỉ phát sinh ở một nhiệm vụ cụ thể, diễn biến xử lý giúp xác định phần trách nhiệm của người được giao việc. Như vậy, dữ liệu không chỉ phục vụ đánh giá cán bộ mà còn hỗ trợ điều chỉnh phương thức điều hành, hạn chế tình trạng đánh giá dựa trên nhận xét chung hoặc kết quả đơn lẻ.

Việc tháo gỡ những vướng mắc kéo dài là một thước đo hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 30-NQ/TW ở Hà Nội. Mỗi vướng mắc được xác định đúng nguyên nhân, giao đúng cơ quan và cá nhân chịu trách nhiệm xử lý sẽ giúp người đứng đầu nhìn rõ năng lực, trách nhiệm của cán bộ, đồng thời nhận diện những khâu cần điều chỉnh trong chỉ đạo, phối hợp.

Quan trọng hơn, người dân phải cảm nhận được sự chuyển biến ấy từ cách chính quyền giải quyết từng công việc cụ thể: Hồ sơ được trả đúng hẹn; với kiến nghị còn vướng mắc, người dân được giải thích rõ lý do, biết cơ quan nào đang xử lý và khi nào sẽ nhận được phản hồi. Chính qua những công việc hằng ngày như vậy, hiệu quả đổi mới phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ ở Hà Nội mới được kiểm chứng.