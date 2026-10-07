Hà Nội đổi mới, phát triển qua từng khung hình

Triển lãm giới thiệu gần 80 tác phẩm, ghi lại những dấu ấn, thành tựu và chuyển động của Hà Nội sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời khắc họa diện mạo Thủ đô trong hành trình đổi mới, phát triển.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức triển lãm Nguyễn Thành Lợi cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô cũng là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang và những bước phát triển của Hà Nội, qua đó khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và quyết tâm chung sức xây dựng Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Theo nhà báo Nguyễn Thành Lợi, từ một trưng bày quy mô nhỏ, sau 21 lần tổ chức, “Hà Nội trong tôi” đã trở thành điểm hẹn văn hóa thường niên tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám mỗi dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.

“Sau nhiều năm tổ chức, các nghệ sĩ nhiếp ảnh, đồng nghiệp báo chí và công chúng đến với triển lãm ngày càng đông hơn, điều đó thể hiện chất lượng tác phẩm đã gây chú ý, tạo nên thương hiệu cho ‘Hà Nội trong tôi’”, ông Nguyễn Thành Lợi chia sẻ.

Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức triển lãm Nguyễn Thành Lợi phát biểu tại Triển lãm

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội Nguyễn Văn Phúc cho biết, bằng tình yêu và sự gắn bó với Thủ đô, các nghệ sĩ nhiếp ảnh cao tuổi nhiều năm qua đã góp phần khắc họa vẻ đẹp của đất và người Hà Nội. Qua mỗi tác phẩm, những giá trị văn hóa truyền thống cùng nhịp sống sôi động và những đổi thay của Thủ đô được ghi lại bằng góc nhìn chân thực, giàu cảm xúc.

Năm nay, gần 80 tác phẩm được lựa chọn trưng bày, chia thành 3 phần: “Kiến tạo chính quyền gần dân”, “Chuyển động từ cơ sở” và “Hà Nội vươn tầm trong kỷ nguyên mới”.

Phần “Kiến tạo chính quyền gần dân” tập trung vào những hình ảnh về sự sâu sát cơ sở của lãnh đạo Trung ương và thành phố, trong đó có hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội; lãnh đạo thành phố kiểm tra các dự án trọng điểm; tham quan sa bàn Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội.

Các đại biểu tham quan Triển lãm

“Chuyển động từ cơ sở” đưa người xem đến với những câu chuyện gần gũi trong đời sống như hướng dẫn người cao tuổi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đoàn thanh niên cùng cán bộ cơ sở thực hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), học sinh được khám sức khỏe trước thềm năm học mới.

Những hình ảnh đời thường cho thấy sự chuyển động của bộ máy chính quyền từ cơ sở, hướng tới phục vụ người dân ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Trong khi đó, phần “Hà Nội vươn tầm trong kỷ nguyên mới” ghi lại những công trình, dự án đang góp phần thay đổi diện mạo đô thị như đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - Dương Đình Nghệ, hồ điều hòa Thụy Phương 2, hồ điều hòa Phú Đô...

Qua những góc máy khác nhau, các công trình không chỉ được nhìn nhận như những dấu ấn phát triển hạ tầng mà còn cho thấy không gian phát triển mới của Thủ đô.

Những hình ảnh tại Triển lãm

Sau 21 năm, “Hà Nội trong tôi” tiếp tục khẳng định dấu ấn riêng trong đời sống văn hóa Thủ đô. Qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, những câu chuyện về đất và người Hà Nội được lưu giữ, đồng thời phản ánh sinh động một Thủ đô đang đổi mới từng ngày, phát triển theo hướng hiện đại nhưng vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa, lịch sử đã làm nên cốt cách của Hà Nội.

Triển lãm diễn ra từ ngày 7-12.10 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám và từ ngày 12-21.10 tại Bảo tàng Hà Nội.