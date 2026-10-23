Hà Nội đổi mới hoạt động nhà văn hóa cơ sở từ mô hình thôn Vạn Điểm

Xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, từng bước đưa nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trở thành không gian sinh hoạt thường xuyên, thiết thực của cộng đồng. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội)

Đây là mô hình đầu tiên trong chương trình đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn thành phố, thực hiện Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 30/3/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm được lựa chọn làm mô hình đại diện cho nhóm thiết chế tại các xã trung tâm có cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, gồm nhà văn hóa và khu thể thao. Trên cơ sở các hoạt động hiện có tại địa phương, mô hình tổ chức, sắp xếp lại nội dung sinh hoạt theo thời gian, địa điểm và từng nhóm đối tượng, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Các hoạt động được triển khai tương đối đa dạng, từ sinh hoạt chính trị, văn hóa, văn nghệ đến thể dục, thể thao, phát triển văn hóa đọc và học tập cộng đồng. Nhà văn hóa có phòng đọc sách dành cho thiếu nhi, phòng sinh hoạt cộng đồng số, khu tập võ, khu dưỡng sinh, khu vui chơi trẻ em và các khu chức năng phục vụ hoạt động thể thao. Các câu lạc bộ địa phương cũng tham gia tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với từng lứa tuổi và đối tượng.

Một điểm nhấn của mô hình là gắn hoạt động tại thiết chế văn hóa với việc phát huy giá trị làng nghề mộc truyền thống Vạn Điểm. Không gian giới thiệu nghề truyền thống và sản phẩm địa phương góp phần đưa những giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng vào hoạt động sinh hoạt thường ngày, tạo sự kết nối giữa bảo tồn văn hóa và đời sống của người dân.

Tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đánh giá cao nỗ lực của xã Phú Xuyên và thôn Vạn Điểm trong việc chủ động hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu duy trì công trình hoạt động hiệu quả, đa dạng hóa hình thức sinh hoạt để thu hút người dân tham gia.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, việc thí điểm mô hình nhằm đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động, khai thác tốt hơn cơ sở vật chất hiện có. Thành phố đã phát động phong trào “Mỗi xã, phường có một mô hình hay, cách làm hiệu quả phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở”; đến nay, 126/126 xã, phường đã đăng ký triển khai.

Sau mô hình tại thôn Vạn Điểm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tiếp tục lựa chọn, tổ chức các mô hình đại diện tại nhóm nhà văn hóa ở phường ven đô và phường trung tâm, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, không gian và đặc điểm dân cư. Qua đó, các địa phương có cơ sở tham khảo, vận dụng cách làm phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, rèn luyện thể chất và học tập cộng đồng của nhân dân.